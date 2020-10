Ten un día maravilloso en Riviera Maya

Si visitamos la Riviera Maya podemos contar con lugares increíbles como Puerto Aventuras, el cual es un desarrollo residencial privado y turístico, el cual nos ofrece un día repleto de actividades divertidas.

Por: Nota de Prensa 05:08 AM / 12/10/2020

Riviera Maya es claramente uno de los destinos de América Latina más visitados en la actualidad, pues y como no ser lo si este es sin duda alguno un destino soñado debido a sus hermosas como encantadoras playas, así mismo debido a sus fabulosos parques, a sus grandes hoteles, como a sus reservas naturales, dicho lugar posee además sitios arqueológicos mayas impresionantes, entre mucho más.

Además de ello está el hecho de que si visitamos la Riviera Maya podemos contar con lugares increíbles como Puerto Aventuras, el cual es un desarrollo residencial privado y turístico, el cual nos ofrece un día repleto de actividades divertidas, incluyendo Nadar con delfines en Riviera Maya y mucho más, cabe señalar que podemos encontrar localizado el centro de Puerto Aventuras en el Caribe Mexicano, aproximadamente a unos 15 minutos de la Playa del Carmen o en su defecto a unos 30 minutos de Tulum.

También es importante mencionar que en el centro del completo de Puerto Aventuras se encuentra "Dolphin Discovery" el cual como muchos de ustedes ya lo saben es un hábitat construido justamente en una isla tropical, la cual cuenta con una inmensa laguna, donde las personas fácilmente pueden interactuar con las diferentes especies de mamíferos marinos que allí se encuentran, como por ejemplo con los delfines, los manatíes, los lobos marinos, entre otros, por ende este resulta ser uno de los sitios más visitados en Riviera Maya.

Pero además de nadar junto a los mamíferos marinos, las personas pueden también disfrutar en su totalidad del servicio VIP de un catamarán exclusivo nadando con delfines Royal Swim, donde antes de nadar las personas pueden hasta tomar el sol, divertirse junto a otras personas, tomar una bebida típica del Caribe Mexicano, entre mucho más, pero eso no lo es todo, pues si lo desean también podrán conocer los distintos comercios que existen alrededor de Puerto Aventuras, así como también se pueden realizar muchas otras actividades en la zona, las cuales pueden incluir exploración en la marina, ir de compras, probar la comida típica en los distintos restaurantes, entre mucho más.

Lo mejor de todo es que a tan solo 5 minutos caminando de Dolphin Discovery, podemos encontrar un hotel de 5 estrellas llamado Dreams Puerto Aventuras & Spa, donde tú podrás alojarte para seguir disfrutando de todas las actividades en Riviera Maya y es importante mencionar que una de las cosas que ha hecho tan famoso este hotel, es porque el mismo cuenta con un hábitat de delfines en Puerto Aventuras, esto aunado al buen servicio que prestan a hecho de este hotel uno de los más populares en toda la Riviera Maya.

Así que no está demás decirte que si en un futuro cercano viajas a Riviera Maya y tienes muchas ganas de tener un día lleno de diversión, entonces no olvides que tu mejor opción en ese momento será Dolphin Discovery Puerto Aventuras, aunque si estando en Riviera Maya buscas es tener nuevas experiencias, puedes inclinarte más por el tour de kayak en el hotel Dreams, aunque cualquiera de estas dos opción te harán pasar momentos únicos como agradables e inolvidables, de eso no tenemos ni la menor duda.