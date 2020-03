¡Susto! Encuentran colmena de 8 pies de largo en el techo de un apartamento

Mientras estuvo escondida en el techo produjo 80 libras de miel. Nunca se escuchó sonido alguno.

Una compañía de control de animales, Virginia Wildlife Management and Control dijo este lunes que removió una colmena de 8 pies de largo en el departamento de un ciudadano.

A través de un comunicado informaron que quitaron la colmena del techo de una sala de estar en Richmond. El espacio estaba entre los inquilinos en el momento.

La compañía dijo que estaba en capacidad de producir alrededor de 80 a 100 libras de miel, aunque solo se pudieron recuperar alrededor de 15 a 20 libras.

Rich Perry, propietario de la compañía de control de vida silvestre, le dijo a The Charlotte Observer que la colmena era lo suficientemente grande como para soportar de 100,000 a 150,000 abejas. Pero dijo que no estaba completamente ocupado.

Añadió que era extremadamente inusual encontrar una colmena tan grande dentro de un edificio. y que posiblemente, las abejas habitaban en el lugar desde hace 2 años.

Dijo que las abejas probablemente entraron a través de agujeros en el revestimiento y encontraron un hogar entre las vigas y las rocas.

La compañía dijo que tiene una política de "no matar" las abejas, pero no pudo encontrar a la reina después de una búsqueda exhaustiva y que la colmena no se pudo salvar.