Super Club Penguin revoluciona la fórmula de Club Penguin para ofrecer diversión, amigos y seguridad

Un grupo de jóvenes programadores y diseñadores latinoamericanos ha lanzado el Super Club Penguin, una versión mejorada de este juego que incorpora muchísimas novedades.

¿Recuerdas al Club Penguin? Aquel popular juego de internet en el que podías manejar a un pingüino y conocer a personas de todo el mundo, que era incluso propiedad de Disney Studios, ahora ha vuelto con más fuerza que nunca. Un grupo de jóvenes programadores y diseñadores latinoamericanos ha lanzado el Super Club Penguin. Una versión mejorada de este juego que incorpora muchísimas novedades y que arregla todos los problemas del original.

Vamos a contártelo todo sobre esta alternativa al club de pingüinos que logró sumar a decenas de millones de personas durante la primera década del siglo XXI. Ahora está de vuelta en mejor estado que nunca gracias a lo que ha creado este equipo con tanto talento. Gracias a ellos, los más jóvenes van a volver a los iglús, pero con más seguridad y opciones para divertirse que nunca.

Super Club Penguin aúna diversión, seguridad... y pingüinos de colores

Si quieres entrar en su página web principal, puedes hacerlo a través del siguiente enlace: club penguin. En esta dirección lo que vas a encontrar es la información fundamental sobre todo lo que hay y lo que es capaz de hacer Super Club Penguin. Los eventos más importantes del mes, el acceso al apartado de registro, un vistazo a los contenidos, a las funciones... Un muy buen resumen si quieres entrar ya para empezar a jugar y quieres algo de información extra respecto a lo que te contamos aquí.

Ese es el acceso más directo que podemos darte a la página principal de este nuevo club, pero hay mucho más que debes saber, para empezar el lugar en el que jugar directamente, sin información intermedia. Que esta propuesta tenga un "Super" delante no es algo en vano, tiene mucho significado detrás de dicha decisión. El motivo principal, básicamente, radica en que todo se ha mejorado respecto al Club Penguin original: la experiencia de usuario, los juegos, la seguridad, el entorno, los contenidos...

No es una exageración. El Super Club Penguin da acceso a una plataforma totalmente sana y segura, en la que no hay insultos, en la que los jóvenes pueden jugar sin preocuparse por el dinero ni nada por el estilo. Vamos a ahondar un poco más en lo que ofrece tanto en contenidos como en interfaces y menús, así podrás hacerte una buena idea de por qué se está convirtiendo en la nueva revolución para los jugadores de internet.

Las principales novedades del Super Club Penguin

No vamos a andarnos con rodeos. Si quieres entrar ya para empezar a jugar, puedes pulsar directamente en este link: club penguin. Ahí vas a entrar de forma directa al juego, ya que es el acceso directo a este. Eso sí, ya te adelantamos que es la web más visitada de este club dada la utilidad que tiene. Pulsa, crea tu cuenta y prepárate para empezar a jugar en este renovado club de pingüinos que tanto está dando que hablar en los últimos meses. Si lo pruebas y ya jugaste al original, entenderás rápidamente por qué es mejor.

Si no lo haces todavía porque quieres seguir sabiendo más de él, te vamos a dar el primer factor de peso: no hay contenidos bloqueados para pagar por ellos. Puedes empezar a jugar sin problemas a la práctica totalidad de los minijuegos, acceder a todas las opciones de personalización y, en definitiva, hacer de todo en este juego. No hace falta pagar nada porque cada miembro que se registra pasa a ser socio automáticamente, lo que implica que lo tiene todo desbloqueado.

De esta forma, puedes acceder directamente a todos los minijuegos disponibles para disfrutar de la máxima diversión con amigos y/o desconocidos. De hecho, Super Club Penguin rescata algunos de los mejores del Club Penguin original, los favoritos de los fans están de vuelta. Y lo que es mejor, puedes empezar a jugarlos sin requisitos especiales como el desbloqueo mediante pago o la necesidad de convertir a tu pingüino en ninja ni nada por el estilo, como sí sucedía en el original.

Suma a eso más opciones de personalización y una revolucionaria tablet para dar el color que quieras a tu personaje, tener acceso a todos los puffles para adoptarlos, decorar tu iglú sin restricciones, comprar toda la ropa que quieras y mucho más. Sin duda alguna, es una experiencia mucho más completa, rica y accesible que la original. Aunque tenemos más que contar, porque además no deja de crecer y es mil veces más segura que el antiguo Club Penguin.

Novedades mensuales en un entorno totalmente seguro

El Super Club Penguin organiza eventos mensuales que son de lo más interesantes. A través de ellos, los jugadores pueden participar en historias completamente nuevas con las que colaborar con otros para superar desafíos, o incluso formar parte de grandes fiestas temáticas con todo tipo de motivos distintos. Es una genial forma de añadir contenidos de forma periódica y, así, mantener el interés de la audiencia para seguir jugando y descubriendo todo lo que este mundo puede ofrecer.

A todo esto hay que sumar un férreo sistema de filtros y protección. Con el fin de convertir a esta comunidad en un lugar completamente seguro, el equipo ha implementado un sistema de filtración de conversaciones que elimina cualquier palabra malsonante y que, además, procede a tomar medidas en caso de observar cualquier comportamiento inadecuado o que pueda causar problemas a otros jugadores.

Quieren que Super Club Penguin no sea solo un lugar divertido, sino también uno completamente seguro y sano, en el que poder compartir aficiones y hacer amistades sin riesgo alguno, con el único fin de pasarlo bien y sociabilizar. De hecho, en este sentido, otra novedad que ha incorporado es la capacidad de fijar a una pareja y un mejor amigo, y que ambos aparezcan en la tarjeta de usuario. Una buena manera de presumir de amistades si te apetece.

En definitiva, es una versión del original que lo mejora absolutamente todo y que da una tranquilidad máxima. Los datos de los jugadores están completamente protegidos y, además, estos se encuentran con un entorno que siempre tiene algo que ofrecer y en el que no hay personas con malas intenciones. Es prácticamente inmejo