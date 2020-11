Subastarán un inédito “selfie” de Armstrong en su viaje a la luna

En la subasta también se comercializarán 2.400 fotografías que documentan “la edad de oro de la exploración espacial” de EE UU.

Por: Reuters 10:45 AM / 06/11/2020

Una rara fotografía del astronauta estadounidense Neil Armstrong en la superficie de la luna se encuentra entre las miles de fotos espaciales de una colección que se subastará en Christie’s.

Las más de 2.400 fotografías documentan “la edad de oro de la exploración espacial” y es la colección de este tipo más completa jamás subastada, dijo Christie’s.

“Este es probablemente el mayor logro creativo e ingenioso de la humanidad, llevar al hombre a salvo a la superficie de la luna y traerlo de vuelta a la Tierra”, dijo a Reuters James Hyslop, director de Ciencia e Historia Natural en Christie’s en Londres.

“Mirando algunas de estas imágenes, realmente puedes ser transportado a la superficie de la luna”, agregó.

La colección “Voyage To Another World” (Viaje a otro mundo), curada durante décadas por el coleccionista privado Victor Martin Malburet, es una mezcla de imágenes icónicas y otras inéditas no presentadas por la NASA en ese momento.

El principal lote a la venta es una fotografía inédita de Neil Armstrong, tomada durante la misión del Apollo 11 en 1969 cuando se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna.

Acompañado por sus dos compañeros de tripulación Buzz Aldrin y Mike Collins, al pisar la polvorienta superficie Armstrong dijo la famosa frase: “Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad”.

En ese momento, ninguna de las fotografías fijas difundidas por la NASA eran de Armstrong, quien, según Hyslop, tenía la misión de estar detrás de la cámara y tomar fotos, pero desde entonces ha aparecido una.

“La mayoría de las fotografías de astronautas que ves del Apollo 11 son de Buzz Aldrin. Pero justo al final de la misión, Buzz tomó la cámara y sacó una instantánea rápida de Neil. Y esto se olvida después de la exitosa misión. Y recién se redescubre en la década de 1980”, dijo Hyslop.

Se espera que la fotografía se venda por 30.000 libras (39.000 dólares).

Otra imagen que pasará por el martillo será una de Aldrin, cuando logró fotografiarse a sí mismo durante la misión Gemini XII de 1965.

“Es la primera selfie en el espacio, estamos tan acostumbrados a las selfies estos días (...) pero esta es una cámara grande que Buzz Aldrin tuvo que dar vuelta y se enfocó con una hermosa imagen de la Tierra de fondo”, dijo Hyslop.

Otros artículos en subasta van desde las primeras imágenes del lado más lejano de la luna de fines de la década de 1950 a misiones de la NASA y el Apollo en las décadas de 1960 y 1970, además de fotos del Planeta Rojo.

La subasta en línea de Christie’s se realizará del 6 al 20 de noviembre de 2020.