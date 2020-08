Smartphone de Xiaomi tendrá la cámara frontal oculta bajo la pantalla

Actualmente la mayoría de los teléfonos de esta marca coloca sus lentes frontales en pequeños 'agujeros'.

07:00 AM / 30/08/2020

Xiaomi ha anunciado que en el 2021 iniciará oficialmente "la producción a gran escala de smartphones equipados con cámaras bajo pantalla de tercera generación". De este modo, los dispositivos de gama alta de la compañía no necesitarán hacer un hueco en la parte delantera para sus cámaras frontales.

Actualmente la mayoría de los teléfonos de Xiaomi colocan sus lentes frontales en pequeños 'agujeros', una de las soluciones más comunes en el sector (la otra es la famosa 'ceja').

Esta nueva tecnología es capaz de ocultar perfectamente la cámara frontal bajo la pantalla del teléfono", asegura Xiaomi en una nota de prensa. De este modo, continúan, "esta tecnología hace realidad el efecto de pantalla completa".

Un diagrama de Xiaomi muestra cómo su nueva tecnología debajo de la pantalla se compara con otras versiones. Imagen: Xiaomi

No es la primera tecnológica que trata de conseguir esto (Oppo ya presentó su solución hace uno año) ni, de hecho, es el primer intento de Xiaomi, que en esta ocasión ha presentado la tercera generación. "Se ha mejorado mucho el efecto de pantalla completa a través de técnicas de desarrollo propio, como la disposición de píxeles y la optimización del algoritmo de la cámara, que permiten mostrar el mismo rendimiento que las cámaras frontales convencionales", explican.

La disposición de los píxeles permite que la pantalla permita que pase la luz "a través del área de separación de los subpíxeles", con lo que consiguen "que cada píxel individual conserve una disposición completa de subpíxeles RGB sin sacrificar la densidad de los mismos". La empresa asegura que el área sobre la cámara "muestra el mismo brillo, gama de colores y precisión de color que el resto de la pantalla".

Por el momento no se sabe cuál será el primer teléfono de Xiaomi que llegará al mercado con esta tecnología, si bien no parece que vaya a hacerlo antes de mediados de 2021, pues la producción en masa no comenzaría hasta el año que viene.