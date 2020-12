Síntomas del covid se prolongan más de 6 semanas en uno de cada tres casos

Los síntomas más comunes a largo plazo son la fatiga, seguido por la insuficiencia respiratoria, la pérdida del olfato y el gusto, y en menor porcentaje tos persistente y dolores de cabeza, según el estudio.

Por: EFE 08:47 AM / 08/12/2020

Un estudio de científicos suizos publicado este martes 8-D concluyó que síntomas de la covid-19 tales como la fatiga, la insuficiencia respiratoria o la pérdida del gusto y el olfato pueden durar más de seis semanas en uno de cada tres casos.



Los científicos de la Universidad de Ginebra y otras instituciones siguieron la evolución de la enfermedad en 669 personas con covid-19, de las que un tercio reportaron síntomas tras la sexta semana, incluidos pacientes que no pertenecían a grupos de riesgo de contraer una forma grave de la enfermedad.



Según los expertos, este alto porcentaje subraya la necesidad de campañas de concienciación e informativas, dirigidas también a empresas y compañías de seguros, para que se tenga en cuenta que personas que no son de riesgo pueden estar enfermas durante un largo periodo, en el que además pueden contagiar a otros.



Los síntomas más comunes a largo plazo son la fatiga, seguido por la insuficiencia respiratoria, la pérdida del olfato y el gusto, y en menor porcentaje tos persistente y dolores de cabeza, según el estudio.



"A muchos pacientes les preocupa cuánto van a durar sus síntomas y si algunos son crónicos, pero como no tenemos una respuesta médica clara, es importante acompañar a estos pacientes y escucharlos", subrayó una de las científicas de la universidad ginebrina, Mayssam Nehme.



La Universidad de Ginebra explicó que sigue en marcha un estudio de la evolución de los pacientes a más largo plazo (tres, siete y doce meses después de contraer el virus) para entender mejor las consecuencias a largo plazo de la covid-19.