Servicio técnico de puntos de venta

Los puntos de venta facilitan mucho la tarea para realizar los pagos con débito y crédito, pero en ocasiones pueden dejar de ser útiles, especialmente cuando ocurre el error llamado tamper.

Por: Sara Dominguez 05:59 AM / 07/09/2020

Los puntos de venta son aparatos de gran utilidad para los comerciantes en nuestro pais, pues facilita mucho la tarea para realizar los pagos con débito y crédito. Tienen una vida larga, pero en ocasiones pueden dejar de ser útiles, especialmente cuando ocurre el error llamado tamper, y más concretamente el tamper detected.

¿Qué es tamper detected?

Tamper detected es un error de tamper punto de venta que significa que el datafono o la TPV no puede realizar su cometido. Este error sucede por razones variadas: destapar o desarmar el punto de venta, algo que no se debe hacer bajo ningún concepto; el agotamiento de la galería interna; subidas o bajadas de tensión que dan lugar a consumos no estables; el fin de la vida útil del aparato o bien la propia caída del tpv portátil o inalámbrico.

En caso de que el punto de venta inalámbrico esté bloqueado por tamper, desde paraquesirve.com pueden ayudar, basta con contactar en la web y solicitar el servicio deseado. Este portal es de utilidad también para errores habituales de estos aparatos:

Security err 3-28 Pin pad error-no key.

Tampered device press any key.

Security error 3-28.

Error no dkey punto de venta Pin pad Platco.

Error-no key.

Error mod seguridad

Ped tampered pls input pwd Security alarm.

Tampering detected 04000, 04008, 2000, 08000

Please reboot Verifone vx510.

Tampering detected please reboot.

Error en chip

Errores platco

System halt ikek

System halt ikek

tamper sr 0x00010103

Tampered device press any key

Error en llaves

System halt ikek tamper rapidpago, Carropago.

Tamper detected-1

Spg7 Pos tampered all keys were cleared.

En paraquesirive.com indican también que trabajan con los equipos:

Vx510.

Verifone vx520.

S80 plus.

Flexipos d200t.

Wisepad 2 plus Carropago.

Amp S80.

Verifone vx 680.

Bdpos D2007.

Pocket pos y otros muchos modelos de datafono y TPV.

A su vez, los técnicos trabajan con todas las entidades bancarias de Venezuela, un dato importante, pues no todas las compañías de las varias que prestan estos servicios lo hacen con tantas agencias.

En este sentido, desde https://paraquesirve.com.ve/como-quitar-el-tamper-del-verifone/ se puede contactar directamente con los técnicos para ofrecer una solución posible al datáfono o al TPV. En esta web podemos consultar todos los fallos más comunes que provocan errores en el datafono y que por tanto no funcione, así como los modelos más populares y la posibilidad de adquirir un nuevo punto de venta inalámbrico.

Fallos habituales de hardware

El error tamper es un problema que afecta al software del punto de venta, pero que este deje de funcionar también puede deberse a problemas de hardware. Los puntos de venta como TPV o datafonos son equipos informáticos que están compuestos por el propio programa informático y todos los componentes físicos, en este caso, el datafono o el aparato TPV.

Si la pantalla no funciona, por ejemplo, es porque no se ha instalado el driver o ha resultado dañado, aunque también es posible que el conector USB tenga algún defecto o que exista algún problema de fabricación. En ese caso, lo mejor es acudir al fabricante o a un técnico de mantenimiento como los que proponen en paraquesirve.com.

Si la impresora no funciona, es probable que no tenga tinta, esté mal configurada o haya problemas de compatibilidad con el equipo. Esta situación suele tener fácil solución, pues bastará con mirar las indicaciones del fabricante y buscar los drivers adecuados.

Otro problema muy común, aunque este es más grave, es que el equipo se apague solo. Si esto guarda relación con la fuente de alimentación, habrá que reparar el equipo y utilizar otros mientras tanto. En caso de que el datafono o el TPV esté conectado en red, si en un momento dado un equipo no funciona, la tarea en cuestión se puede ejecutar con otro aparato.

Los problemas de software, como es el caso del error Tamper, pueden aparecer por errores humanos o propiamente informáticos. La dependencia actual de estos equipos hace que pensemos en una catástrofe cuando sucede esto, pero por fortuna, hay métodos para poner solución a estos problemas.

No obstante, la mejor recomendación en estos casos es consultar con un técnico especializado en la materia y no tratar de arreglar el aparato por nuestra cuenta si no tenemos nociones de su funcionamiento. Ahí puede estar la diferencia entre encontrar una solución económica o tener que invertir más dinero en ello.