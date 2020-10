¿Se puede usar Invisalign después de un implante dental?

Hoy en día es muy común que personas a nivel mundial por una u otra razón se hayan colocado un implante dental, y en este momento es cuando surgen algunas incógnitas en ellos, una de ellas es saber, si se puede usar Invisalign brackets después de un implante dental.

Por: Nota de Prensa 05:37 AM / 08/10/2020

Como es de saber, la dentadura resulta ser uno de los rasgos más destacables de una persona, por lo que en este caso mantener en todo momento un excelente cuidado de nuestros dientes es fundamental para tener una presencia ante la sociedad, por tal motivo no podemos olvidar que en la actualidad es muy común tener implantes dentales, este se trata de un método que se utiliza para reponer una o incluso varias piezas dentales cuando la persona en sí las ha perdido o en su defecto si estas deben ser extraídas por causas mayores, el fin de usar estos tipos de implantes es para mejorar considerablemente el aspecto como tal.

Hoy en día es muy común que personas a nivel mundial por una u otra razón se hayan colocado un implante dental, y en este momento es cuando surgen algunas incógnitas en ellos, una de ellas es saber, si se puede usar Invisalign brackets después de un implante dental, para los que no lo saben Invidalign es una alternativa cada vez más popular a los brackets tradicionales (convencionales), estos sirven para enderezar los dientes y a su vez corregir de lleno una variedad de problemas dentales, tales como el apiñamiento, sobremordidas, entre otros similares, este lo hace mediante el uso de retenedores transparentes.

Cabe señalar que Invisalign no solo nos brinda en este caso la sonrisa atractiva que tanto hemos deseado, sino que además nos ofrece la oportunidad de mejorar exponencialmente nuestro autoestima, confianza y nuestra salud física, lo mejor de todo es que Invisalign es muy cómodo de usar, el mismo nos ofrece la comodidad adicional de solo visitas dentales ocasionales, por ende ante todo este resulta ser una muy buena opción, por tal motivo personas que recién se han colocado un implante dental desean saber si pueden o no colocarse un Invisalign.

Si este es tu caso, dejanos decirte que, aunque te hayas colocado recientemente un implante dental de igual forma podrás colocarte un Invisalign, además es importante hasta mencionar en este post que, las personas hayan tenido puentes, coronas y empates también podrán usar Invisalign sin ningún problema.

Aunque lo más recomendables en estos casos es que primero se obtenga Invisalign antes y luego proceder con un implante dental, ya que en este caso los dientes pueden estar en su ubicación final, pues tengan muy en cuenta que los implantes no se pueden mover a una posición diferente, debido a que los mismos suelen estar fijados al hueso, pues estos no son como los dientes normales, por ello es que lo más recomendable es que antes de colocarte un implante dental uses un Invisalign, para primero mover tus dientes a la posición deseada, pero en resumen, no hay problema con que primero te coloques el implante, la diferencia aquí sea que los resultados no serán del todo lo que esperas.

Aunque no todos los casos son iguales, pues hay casos en los que tener un implante dental primero no afecta en nada su capacidad para recibir de forma plena como 100% efectiva el tratamiento de ortodoncia que ofrece el Invisalign, una muestra de ello está en las personas que tienen un implante de este índole y este en realidad no involucra los dientes que se estén enderezando con dicho tratamiento de ortodoncia, pues recordemos que algunas personas pueden tener un implante dental en la parte posterior de la boca mientras que solo se preocupan por enderezar los dientes frontales.

O incluso hay personas que utilizan un implante dental como ancla para ayudar a que otros dientes se muevan a una posición ideal, y por ende no hay problema que primero se coloquen el implante, para después empezar con el tratamiento de ortodoncia.