Se llama Adolf Hitler y ganó unas elecciones en Namibia, África

El nombre se lo puso el papá. “Que tenga este nombre no significa que quiera dominar al mundo”, dice.

Por: Agencias 08:22 AM / 04/12/2020

En todo un acontecimiento se ha vuelto la historia de un político en Namibia, suroeste de África , cuyo nombre es Adolf Hitler Uunona, y que, además, ganó recientemente las elecciones regionales en ese país.

Adolf Hitler Uunona, de 54 años, es el representante político del partido Swapo (siglas en inglés de Organización Popular Suroeste de África).

Pide a todo el mundo que lo llame Adolf Uunona y en las papeletas electorales aparecía como Adolf H.

A pesar de que su nombre recuerda a la catástrofe alemana y al antisemitismo del 'Führer', este concejal municipal se ha convertido en el nuevo administrador del distrito de Ompujdja, en la región de Oshana, representando una ideología contraria a la aria. Tanto es así que su partido, ahora gobernante, posee un origen vinculado al movimiento antiapartheid.

Su historia la presentó Actualidad RT. Contaron que fue electo con más del 80% de los votos en los comicios regionales que se efectuaron la semana pasada y el hombre ganó el puesto de administrador de distrito de Ompundja.



El político cuenta que el nombre se lo puso su padre, quien probablemente no entendía lo que representaba. Él mismo confiesa que solo se enteró de lo que representaba ese nombre cuando era adolescente. A pesar de que en su vida cotidiana prefiere llamarse Adolf Uunona, dice que es demasiado tarde para cambiar el nombre porque ya está en todos los documentos oficiales.



Uunona explicó, según lo recoge Actualidad RT, que aunque tenga ese nombre, él no tiene “planes para conquistar el mundo” y agregó que "no tiene nada que ver" con la ideología.

“Realmente no hay razón para que estemos aquí sentados hablando de mi nombre”, apuntó a un medio francés. “¿Cómo contribuirá esto al desarrollo de Namibia?”, se lamenta el político. Y es que este se avergüenza de que su nombre, y no su objetivo de gobernar por el bien del país, además de su victoria brumadora con el 84,88 de los votos, le haya dado tanta notoriedad.