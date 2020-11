Rusia abre otro caso contra Google por no filtrar contenido "peligroso"

El motor de búsqueda está acusado de no cumplir con las prohibiciones rusas de divulgar información prohibida o sensible.

Por: EFE 09:08 AM / 23/11/2020

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha abierto otro caso administrativo contra el buscador estadounidense Google por no filtrar suficientemente contenido considerado "peligroso" por Rusia.



La multinacional está acusada de no cumplir con los requisitos de la legislación rusa que le exige eliminar de los resultados de búsqueda enlaces con información prohibida en Rusia, indicó la agencia federal a la agencia Interfax.



De media Google no elimina hasta el 30 % del contenido considerado "peligroso" de las búsquedas.



Por este caso el supervisor ruso puede multar al buscador con entre 1,5 millones y 5 millones de rublos (19.672 dólares o 16.589 euros y 65.573 dólares o 55.298 euros, respectivamente), según Interfax.

No sería la primera multa para Google por parte de Roskomnadzor en relación con su supuesta negativa a filtrar todo el contenido prohibido por la ley rusa, dado que ya ha habido tres.La legislación rusa prohíbe difundir información que contenga propaganda de guerra, incitación al odio étnico, racial o religioso; que represente una amenaza para la vida y la salud de los menores de edad o les incite a consumir drogas, tabaco, alcohol, a participar en juegos de azar, y a dedicarse a la prostitución y vagabundear.También veta páginas que justifiquen el trato cruel a los animales, que nieguen "los valores familiares" o hagan propaganda de "relaciones sexuales no tradicionales".