Rómulo Lander Fonseca: “El turismo y la cultura son dos ingredientes inseparables”

Para el empresario y conocedor de turismo, Rómulo Lander Fonseca, la cultura y el turismo ya es un binomio inseparable.

Por: Israel Guerra 05:59 AM / 12/08/2020

El turismo y la cultura están atados y son interdependientes. Las expresiones culturales de los países que se pueden manifestar en las costumbres, alimentación, lugares emblemáticos, patrimonios son muchas veces las razones que motivan a que las personas decidan movilizarse y hacer alguna actividad de turismo.

Para el empresario y conocedor de turismo, Rómulo Lander Fonseca, la cultura y el turismo ya es un binomio inseparable. “Hoy prácticamente ningún país puede hacer turismo sin tener una oferta cultural. Hay países que definen dicha oferta a través de museos y parques culturales, otros lo hacen con paisajes, pero ya es muy común que los festivales musicales y las celebraciones típicas de localidades comiencen a atraer turistas. La cultura y el turismo ya son dependientes”, señaló.

Historia del turismo cultural

En los años 70, desde la UNESCO se empezaron a desarrollar planes para recuperar los patrimonios culturales en el mundo ante el deterioro que se vivía. Hoy son más de 1.000 lugares que han sido decretados como Patrimonio de la Humanidad, de estos 802 son culturales, 197 naturales y 32 mixtos. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, hoy el turismo cultural representa más de 1/3 de todo el turismo en el mundo y se estima que en unos años podría crecer muchísimo más.

El turismo cultural se ha venido cobrando importancia por diversas razones. En primer lugar, un aumento de la educación que influye en el interés que se tiene por conocer sobre las culturas. Asimismo, la globalización que ha permitido conectar realidades distintas. Aumento de la oferta cultural por parte de los países y políticas de desarrollo turístico desde la perspectiva de la cultura. Este último es muy importante, porque los países han entendido la importancia de generar políticas para sus museos, parques y demás atracciones turísticas.

Lander Fonseca señala al respecto lo siguiente: “El internet nos ha conectado mucho dentro del mundo turístico y esto ha generado que las personas empiecen a contemplar otras culturas. Esto despierta curiosidad en ciertas personas y aumento el turismo cultural. Sin embargo, todavía los países, especialmente latinoamericanos, tienen retos muy grandes para poder mejorar su oferta cultural”.

Turismo cultural en Venezuela

En Venezuela hay 5 patrimonios culturales decretados por la UNESCO: Coro y su Puerto, La Ciudad Universitaria de Caracas, El Parque Nacional Canaima, los Diablos Danzantes de Venezuela y La Parranda de San Pedro. “Mucha gente no lo sabe, pero Venezuela fue pionera en este tipo de turismo cultural. Muchas personas venían del exterior a ver la arquitectura de la Ciudad Universitaria que es algo asombro, ni hablar de la cantidad de personas del exterior que todavía en medio de las dificultades, van a Parque Nacional Canaima, un paraíso sin igual dentro de la región”, afirma Rómulo Lander Fonseca.

El Parque Nacional Canaima está ubicado en la frontera con Brasil y Guyana y agrupa una riqueza natural de con montañas de cimas planas que son recorridas por turistas de todo el mundo. Una de las razones que ha venido afectando el desarrollo turístico de esta región es la presencia de grupos armados que ha limitado que este sea un destino de más envergadura.

Rómulo Lander Fonseca destaca que el turismo interno de Venezuela tiene un gran potencial para su desarrollo si se combina con la gastronomía. “El turismo interno de Venezuela tiene un potencial extraordinario y si se conjuga con la diversidad gastronómica del país puede ser un factor diferenciador. En el Zulia se come un buen patacón, en el estado Monagas un buen plato con pescado, en los Andes buenos dulces y así. Hay una riqueza gastronómica que puede ser decisiva”, señala.

Sin embargo, el turismo venezolano ha sufrido un retroceso significativo en los últimos años por la grave crisis económica y política que está viviendo el país. Antes de la pandemia del Covid-19, el número de turistas nacionales e internacionales estaban en cifras muy bajas.

Otros destinos de turismo cultural

Cuando se habla en el mundo de destinos para hacer turismo cultural, hay una serie de lugares que no pueden faltar. Por su puesto que París siempre guarda un lugar especial en este ranking, al igual que Roma o Barcelona. Pero en los últimos años se han dado nuevas tendencias. Destinos como Plovdiv (Bulgaria) y Matera (Italia) se han puesto de moda, tanto que en el 2019 fueron elegidos como Capitales Europeas de la Cultura, un premio que otorga la Unión Europea. Pero no son las únicas. Pekín poco a poco se ha abierto espacio en este selecto grupo, pues es no solo la segunda ciudad con más habitantes del mundo, sino que es un exponente firme de la cultura china.

El empresario Rómulo Lander Fonseca señala al respecto lo siguiente: “Hoy más que nunca Asia se convierte en un fuerte en lo que respecta al turismo cultural. Países como China, Japón, India tienen mucho que mostrar y es una cultura que antes de la globalización no era tan conocida. Creo que esto genera una competencia mayor en el campo”, destacó.