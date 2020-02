Rescatan a un búho “demasiado gordo para volar”

Pesaba 245 gramos, una suma excesiva para esta especie.

Por: P.Hernández / Agencias 03:10 PM / 01/02/2020

Los excesos alimenticios no sólo afectan al ser humano, también afectan a los animales y prueba de ello es un búho hembra, que tuvo que ser rescatada porque estaba “muy, muy gorda” para volar.

El Santuario de Búhos de Suffolk en Inglaterra se tuvo que hacer cargo del búho hembra, después de que una persona lo encontrara totalmente empapado en una zanja a principios de enero, donde determinaron que se trataba de un mochuelo europeo, especie clasificada por los ornitólogos como Athene noctua, según reseñó CNN.

El animal no estaba herido y no encontraron signos de cautividad, rechazaba los alimentos envasados y prefería lo que comen los búhos salvajes.

Se pensó que no podía volar por estar mojado: “Los búhos tienen un problema con el agua, por lo que si se mojan no pueden volar. Pero este en particular realmente no podría volar en lo absoluto”, agregó uno de los expertos del santuario.

Al revisarlo detenidamente llegaron a la conclusión que su problema era estar obeso por haber comido demasiados ratones. Pesaba 245 gramos y, si bien puede parecer poco, para un ave de este tipo resulta excesivo.

“Cuando investigamos un poco más y observamos dónde la encontraron, descubrimos que el lugar estaba lleno de ratones salvajes”, relató Rufus Samkin, uno de los cuidadores del santuario.

“Lo examinamos a fondo y descubrimos que no había nada malo, aparte de tener un sobrepeso extraordinario. Estaba muy, muy gordo y muy húmedo. Era aproximadamente un tercio más pesada que una hembra promedio, lo que es significativamente mucho más grande”, agregó el experto.

“Fue un año realmente bueno para las especies que comen presas, por lo que creo que básicamente el búho estaba demasiado complacida, se puso muy gorda, quedó atrapada en un período de humedad y estaba demasiado gorda para volar”, explicaron los profesionales.

El Santuario de Búhos de Suffolk puso a dieta al animal durante dos semanas y este lunes lo regresaron a la naturaleza, con un peso saludable. Los profesionales dijeron: “Definitivamente necesitaba ponerse a dieta. Con suerte aprendió un par de cosas”.