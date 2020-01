¿Remodelación? Lo que se debe y lo que no se debe hacer en las pruebas de asbesto

¿Estás a punto de embarcarte en un proyecto de remodelación?

Por: Nota de Prensa 08:30 AM / 29/01/2020

Felicitaciones. Es un proceso emocionante que puede devolver muchas recompensas. La remodelación de una propiedad puede mejorar el valor, crear un ambiente más saludable y proporcionar un lugar que usted realmente puede llamar hogar. Pero, antes de empezar a derribar paredes, asegúrese de hacer primero una prueba de moho y asbesto.

¿Por qué debo realizar pruebas de asbesto?

El asbesto se usó ampliamente durante muchos años antes de que la EPA pusiera restricciones sobre cómo se podía usar durante los años 70. Puede estar presente en muchos tipos de materiales de construcción, tales como envolturas de tuberías, cintas de yeso, materiales para techos de palomitas de maíz, aislamiento de áticos y mucho más. No es fácil de identificar y puede estar escondido en espacios que sólo se descubrirán durante el proceso de demolición. La única manera de averiguar si su casa tiene asbesto es hacer que se analice una muestra en un laboratorio. Por lo tanto, tu primera preocupación debe ser la seguridad y luego puedes comenzar el proyecto de tus sueños.

Las pruebas de asbesto no son motivo de preocupación. De hecho, debería proporcionarles tranquilidad mientras trabajan para lograr un nuevo y hermoso hogar. Hay una buena posibilidad de que incluso si usted tiene asbesto que, si se deja intacto, puede no causar ningún problema. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Encuentre un profesional de moho y asbesto capacitado y acreditado para ayudarle. Podrá tomar muestras para su análisis, ya que un profesional sabe qué buscar y porque puede haber un mayor riesgo para la salud si se liberan fibras. De hecho, si se hace incorrectamente, el muestreo puede ser más peligroso que dejar el material solo. Así que, contrata una empresa de pruebas de asbesto para hacer el trabajo sucio.

Haz esto

Contrate a un profesional de pruebas de asbesto que no tenga una agenda oculta. La compañía de pruebas de asbesto que usted contrate no debe tener ninguna conexión con los servicios de reparación o remoción de asbesto.

Pregunte a la compañía de pruebas de asbesto sobre sus certificaciones y credibilidad. ¿Están acreditados? ¿Forman parte del Better Business Bureau? ¿Han completado algún entrenamiento obligatorio? ¿Están aprobados por el estado?

No hagas esto.

Las inspecciones para determinar la presencia de asbesto deben ser realizadas por inspectores de asbesto certificados, así que no intente hacerlo usted mismo.

No empieces a remodelar antes de hacer la prueba. El asbesto que se altera durante el proceso de demolición puede liberar fibras peligrosas en el aire y causar una gran cantidad de problemas peligrosos relacionados con la salud (por ejemplo, mesotelioma).

Así que, si estás a punto de remodelar, asume que el asbesto está al acecho en algún lugar. Aunque la EPA puso restricciones a su uso, no está prohibido del todo. Ya sea que se use en aislamiento o revestimiento de paredes o incluso en pintura vieja, existe la posibilidad de que lo tenga, así que haga una prueba de moho y asbesto para estar tranquilo. Sólo tienes que seguir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y estarás en modo de remodelación en poco tiempo.