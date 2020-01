Redes sociales, un medio de desahogo en la actualidad

No cabe duda alguna que las personas plasman realmente sus frustraciones y disconformidades en las redes sociales, pues nosotros somos una prueba de ello, muchas veces vemos como un usuario en la web, el cual tenemos en Facebook, por ejemplo, de repente comienza a compartir estados donde se le nota su inconformidad bien sea con la sociedad, con alguien en específico, con el deporte, con la economía de su país, entre otras cosas.

Por: Nota de Prensa 09:25 AM / 24/01/2020

Un claro ejemplo de ello es cuando a una persona le roban el móvil, esta ingresa en alguna red social para informar que pasara un tiempo sin celular, pero no sin antes descargar toda su ira, la cual agarró por culpa de esos ladrones quienes la despojaron de sus pertenencias, en fin como este hay millones de casos más, donde personas critican con rabia algún deportista por haber cometido un error en un juego importante, o incluso personas que no temen desahogarse en las redes sociales contando sus problemas personales.

Así que hay que estar conscientes que las redes sociales hoy en día además de ser un medio perfecto para compartir fotos, vídeos, estados, memes, imágenes bonitas o mensajes sobre que está pasando, sobre noticias o sobre lo que pensamos, se ha convertido también en un canal para que las personas puedan desahogar sus quejas e insatisfacciones, pero hay algo que a muchos nos cuesta entender y es el ¿por qué las personas ahora suelen quejarse más que antes por medio de sus redes sociales?, según estuvimos investigando, hay informes donde expertos en psicología hablan sobre este tipo de comportamiento en específico.

Donde ellos explican que hoy en día en las redes sociales cualquier persona puede realmente llegar a expresarse en igualdad de condiciones que el mayor experto en una materia, así que el hecho de que una persona se queje en estos medios, les da de cierta forma la satisfacción de haberse expresado y de haber podido sacar todo lo que llevan por dentro, sin sentirse cohibidos en ningún momento, además esto no quiere decir que las personas ahora se quejan más gracias al internet, no, esto no es así, pues las personas se quejan de igual forma que lo pudieron haber hecho hace siglos atrás, la diferencia está en que antes lo hacían como quien dice en voz baja, ya que no habían medios para interactuar como en la web de la actualidad.

Por ende es que en las redes sociales muchos plasman sus frustraciones y desahogos, los cuales se transforman en una forma fácil de mostrase menos cohibidos, e incluso hay personas que demuestran sus frustraciones e inconformidades por medio de imágenes, por ejemplo muchas veces si una pareja pelea, podemos ver como la chica y el chico cambia inmediatamente sus imágenes para perfil con alguna que demuestre sus sentimientos en ese momento, pero más allá de eso no vemos un estado donde se tiren indirectas, o se desahoguen por lo sucedido, claro esto es en algunos casos.

También hay que estar conscientes que en algunos casos las personas lo hacen para buscar popularidad, mientras que otros lo hacen porque tienen un sentido real de poder ser escuchados en el momento que más lo necesitan.