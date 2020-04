Razones principales por las que la oración es importante

Las personas que realmente creen es Dios deben hacerse de una parte de su tiempo diario para orar.

Por: Nota de Prensa 05:13 AM / 28/04/2020

No cabe la menor duda que cuando una persona realmente decide comenzar a seguir los pasos de Dios, siempre habrá alguien que este allí para aconsejarle mucho recurrir a la oración, pero no como un último recurso en una situación difícil, como muchos suelen hacer hoy en día, sino como un hábito diario que debe formarse de una manera bastante increíble.

Las personas que realmente creen es Dios deben hacerse de una parte de su tiempo diario para orar, la oración para nosotros los creyentes en Jesucristo debe ser lo primordial, pero claramente orar es algo que se nos debe dar naturalmente. Pues en este caso hay que estar consciente que la oración como tal es una forma perfecta de comunicarnos con Dios, por medio de ella nosotros podemos expresar nuestras alegrías, nuestros anhelos, tristezas y nuestros pesares, por ende, orar debe ser algo muy importante para nosotros siempre,

Si hoy nos llegan a preguntar por qué es tan importante la oración para nosotros los creyentes en Dios, nosotros les diríamos que hay muchísimas razones por las cuales orar se ha vuelto una acción de fe muy importante y por medio de este post nosotros les vamos a explicar por lo menos cinco de ellas, que son las que claramente resultan ser más fundamentales.

1. La oración sirve para pedirle ayuda a Dios

No cabe duda alguna, que la oración nos permite comunicarnos de una buena manera con Dios, por medio de ella podemos pedirle ayuda, consejos, entre mucho más, en pocas palabras la oración es el canal ideal por medio del cual podemos elevar de lleno nuestras necesidades a Dios para que entonces éstas puedan ser escuchadas como tomadas en cuenta, tengan en cuenta que en la biblia nos podemos topar con lo que dice en Santiago 4:2 "...sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios."

2. La oración nos permite hablar con Dios

Como lo mencionamos anteriormente, orar debe ser para nosotros un hábito diario, no un último recurso cuando algo nos sale mal o cuando estamos pasando por una situación difícil, ya que no solo debemos recurrir a Dios para pedir y pedir, pues hay que estar consciente que la oración también nos da esa oportunidad de lograr establecer un sincera, bonita como maravillosa conversación con nuestro creador, no hay nada más bonito como satisfactorio que hablar con Dios.

3. La oración es el medio más eficaz para poder ayudar a otros

Debemos tener siempre en cuenta que, a la hora de ayudar a otra persona, orar por ella siempre será lo más valioso que podemos hacer, no hay nada más bonito como desinteresado y claramente de buen corazón que pedirle a Dios por alguien más antes que por nosotros mismos.

4. La oración nos permite vivir en la libertad

En este punto es de vital importancia que entiendan, que justamente cuando nosotros decidimos orar, entregamos nuestras más pesadas cargas a Dios y por ende podemos vivir en mayor plenitud como en una máxima libertad.

5. La oración nos proporciona la paz verdadera

Uno de los efectos maravillosos de llevar una vida de oración es la paz, puesto a que cuando entregamos en las manos de Dios todas las cosas, nosotros entonces aprendemos a caminar confiando plenamente en él, por ello no solo logramos liberarnos de una pesada carga, sino que también nos llenamos de esperanza, descansamos y además comenzamos a disfrutar realmente de la vida.