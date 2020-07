¿Qué son las agencias de cobro?

Las agencias de cobros o también conocidas como agencias de colección, no son más que una empresa que se encarga exclusivamente de cobrar deudas impagadas.

Por: Nota de Prensa 05:51 AM / 08/07/2020

En este punto es de gran importancia empezar explicando, que las agencias de cobros o también conocidas como agencias de colección, no son más que una empresa que se encarga exclusivamente de cobrar deudas impagadas, cabe señalar desde ya que este tipo de agencias tienen ciertas características que las dividen entre sí, por lo general estas trabajan para los acreedores originales a los cuales se les debe la deuda en sí, aunque estas también pueden comprar deudas antiguas.

Así que debido a ello, les podemos decir que muchas personas cree en que hoy en día deber dinero no es problema, claro esto de cierta forma puede ser verdad siempre y cuando se tenga un plan para salir de dicha deuda, pero de igual forma recuerden que si la cantidad de dinero que deben se vuelve demasiada ustedes podrían tener graves problemas, además retrasarse en los pagos no es lo ideal, ya que a la persona o empresa a la que se le debe dinero, estará esperando sí o sí su pago, pues la misma no se dará por vencida a recuperar lo que por ley le corresponde, es por ello en este caso hacerse de una Collection Agency es sin duda alguna una opción ideal.

Como ya lo mencionamos al principio del post, una agencia de cobro resulta ser una empresa que se centra directamente en conseguir que la gente pague sus cuentas, estas por lo general, suelen ser agresivas en tratar de cobrar la deuda porque mantienen constantemente parte de cualquier dinero que cobran. Estas agencias de igual forma tienen que seguir las reglas de la Lay de Practicas Justas se Cobró de Deudas, mejor conocido en ingles por (FDCPA), Fair Debt Collection Practices Act, así que si usted ha realizado ciertos trabajos y por ende le deben dinero puede hacerse de los servicios de una empresa de cobros, ya que esta se encargará en la medida de lo posible en cobrar el dinero por usted, claro es importante que entiendan, que las agencias por cobro de inmediato suele ponerse en contacto con la persona o empresa a la que le van a cobrar, esta puede llamarles, enviarles cartas exigiendo el pago correspondiente, e incluso puede hasta amenazarle con demandarle legalmente si no pagan en el plazo estipulado, este proceso si es necesario lo repetirán mil veces hasta que la persona o empresa en cuestión se cansé de ello y pague con la esperanza de nunca más escuchar de ellos.

Para que lo entiendan mejor, bajo la FDCPA una empresa de cobro y acreedores se van a enfocar o mejor dicho a encargar de darle un prevé aviso escrito a esa persona o empresa que les debe dinero, dicho aviso contiene por lo general la cantidad exacta de la deuda, como también el nombre del propio acreedor, este aviso además es entregado aproximadamente unos 5 días antes de que la agencia de cobro se ponga en contacto con la persona o empresa en cuestión, que es la que debe el dinero, este proceso hasta ahora a sido muy efectivo, así que de necesitarlo tú puedes hacerte de los servicios de una de estas agencias cuanto antes.