¿Qué hacer para reactivar el turismo en Caracas? La visión del empresario Juan Carlos Briquet Mármol

El turismo en Caracas podría reactivarse más temprano que en otras ciudades por ser la sede del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Por: Israel Guerra 06:00 AM / 28/08/2020

Hablamos con el Empresario Juan Carlos Briquet Mármol sobre su visión del sector turístico y su impacto en el futuro de Caracas. Primero, tenemos que entender que el sector turístico mundial sufre una de las peores crisis de su historia debido a la situación actual que todos conocemos, pero en el caso de Venezuela, el panorama se torna aún peor por las problemáticas que ha vivido el país, acrecentadas en los últimos 8 años. El turismo en Caracas podría reactivarse más temprano que en otras ciudades por ser la sede del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Señor Juan Carlos Briquet Mármol, hablemos del estado actual del turismo en Caracas

La situación para las empresas venezolanas que impulsan el turismo en Caracas es alarmante de acuerdo con los principales representantes del sector consultados por medios locales, pues no poseen incentivos del Estado para evitar quiebres y aliviar las cargas económicas que ya presentaban antes de la pandemia.

No obstante, las primeras medidas que los especialistas sugieren para que el turismo en Caracas se reinicie, son el desbloqueo de las fronteras, del espacio aéreo y la implementación de los protocolos de bioseguridad como son recomendados, siempre que la curva de contagios del Covid- 19 esté en descenso, este puede ser un factor importante que iría por buen camino.

Una vez se establezcan las medidas necesarias para la salud de los visitantes ante el virus, lo segundo a realizar, de remarcada importancia, será garantizar la seguridad de los turistas. Las empresas deberán acudir a organismos públicos o privados que puedan ofrecer este servicio con el objetivo de mitigar riesgos y minimizar la fama de delincuencia, robos, secuestros y demás delitos asociados a la capital venezolana, afirma Juan Carlos Briquet Mármol.

Las opiniones de los turistas sobre el tema son diversas, por ejemplo, encontramos esta: "Todo el mundo me decía 'no vayas, estás loco', pero me lo pasé muy bien", son declaraciones de un turista extranjero sobre Venezuela, reflejadas en un reportaje publicado en diciembre de 2019 por la BBC de Londres.

Percepciones como la anterior mantienen viva la esperanza de experimentar mejoras financieras en el gremio. Para Juan Carlos Briquet Mármol, si se quiere impulsar de nuevo el turismo en Caracas resulta de vital preponderancia ir construyendo una nueva imagen del país, respaldada por instituciones privadas o públicas que tengan la capacidad económica y de logística de avalar planes para que las personas se sientan tranquilas en sus visitas.

¿Cómo se ha desarrollado el turismo en Venezuela?

Las cifras que se conocían antes de la pandemia sobre la manera en la que se ha desarrollado el turismo en Venezuela ubicaban a la nación en el puesto 110 dentro del ranking de 141 países, según el Informe de Competitividad Turística de 2015 del Foro Económico Mundial. Con estos datos se estableció que se recibían 857 mil turistas en 2014, apenas por delante de Paraguay, Surinam, Guyana y Guyana Francesa en Suramérica.

Viniendo de un gremio empresarial Juan Carlos Briquet Mármol afirma que, según datos públicos, con respecto a la rentabilidad, se estimó que ingresaban unos 575 millones de dólares por concepto de turismo en 2015. En comparación Colombia, país vecino, ganó 4.245 millones de dólares en el mismo periodo de tiempo.

¿Cuál es el impacto del turismo en el sector económico en Venezuela?

Juan Carlos Briquet Mármol empresario venezolano con amplia experiencia en varias industrias locales, opina que: "Venezuela nunca ha sido un país que halla desarrollado bien el turismo debido a que siempre fue muchísimo más fácil producir y vender petróleo y esto limitó su inversión a este rubro", pese a que se intentó promocionarlo en los años 70 como "el secreto mejor guardado del Caribe", nunca se llegó a desarrollar en toda su capacidad.

Sin embargo, el potencial de la nación es abrumador, pues posee ciudades cosmopolitas cercanas a los más importantes atractivos turísticos de variadas y cautivantes geografías, presentes en pocas naciones del mundo, lo que les otorga ventajas competitivas que aún están por explotar, frente a otros destinos.

¿Qué hacer para mejorar el turismo en Caracas?

Existen mínimo unos diez lugares que responden a la pregunta de qué hacer en Caracas. Con solo conocer la capital venezolana se puede disfrutar de sitios turísticos como: Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, Museo de Arte Colonial, Plaza Bolívar, Paseo Los Próceres, Ciudad Universitaria, Jardín Botánico, Museo de Arte Contemporáneo, Plaza Francia y el Parque Nacional El Ávila.

Este último, también conocido como Parque Nacional Waraira Repano, es sin duda, el más famoso dentro de los lugares para visitar en Caracas, con más de 80 mil hectáreas, diversos ecosistemas que van desde los 120 metros sobre el nivel del mar, hasta los 2.765, además ofrece el contraste de áridos escenarios de vegetación desértica con selva nublada.

El Ávila permite la realización de largas caminatas, recorridos en bicicleta, deleite gastronómico y el ascenso en teleférico, cuya trayectoria empieza en la ciudad y culmina en el pico del cerro, con un recorrido de 3,5 kilómetros que se puede hacer en unos 15 minutos, mediante cabinas con capacidad para 8 personas.

El papel del emprendimiento en el turismo en Caracas es fundamental según Juan Carlos Briquet Mármol, los emprendedores que hacen su labor desde la base de la sociedad, serán fundamentales para promocionar de nuevo los servicios de hotelería y turismo en la región, sin embargo, es vital entender que este esfuerzo se debe dar con un acompañamiento del estado, así como de sus universidades.

Aunque la inseguridad, escasez de alimentos, fallas en servicios públicos, y dificultades para canjear divisas afectan de manera ineludible la industria turística, muchos prestadores del servicio conservan la esperanza de impulsarla de nuevo. La dependencia económica hacia el crudo unido a la constante caída en los precios del petróleo también obliga a reactivar a Venezuela como destino.