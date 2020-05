¿Qué es un abogado defensor?

Por Nota de Prensa 05:56 AM / 22/05/2020

Para aclarar este punto, es de vital importancia empezar explicando que las personas que enfrentan cargos penales en el sistema judicial, a pesar de cometer ciertos delitos tienen en sí el derecho a defenderse de los cargos que se le imputan, cabe señalar que en ocasiones algunas de estas personas optan por defenderse por sí mismos, cosa que dentro de lo que cabe no está mal, pero en este caso solo pueden defenderse por si mismos, si los delitos que les son imputados son por delitos menores.

Pero si bien es cierto existen otros cargos que realmente suelen ser más graves que un simple delito menor, por lo que en estos casos las personas sí o sí necesitan hacerse de los servicios de un abogado defensor, que es en sí el único profesional que en estos delicados momentos pueden ayudar a dichas personas a enfrentar las acusaciones penales como a su vez a entender los cargos que se le están imputando, en estas situaciones la criminal defense también tiene el deber de determinar la mejor forma de responder ante estos cargos imputados a su cliente, de tal manera que con la ayuda de un abogado defensor aquellas personas que recién están ingresando en el sistema judicial penal pueden salir impunes de estos cargos o en su defecto reducir al máximo su sentencia.

Así que en pocas palabras un abogado defensor, es el profesional encargado de defender a las personas que se ven directamente relacionadas con delitos criminales graves, es decir, a aquellas personas que son imputadas por delitos y por ende están en el sistema judicial penal, en este punto cabe señalar que un aspecto clave del trabajo de un defensor criminal es muy similar al de un investigador, ya que en este caso un abogado defensor debe realmente dedicarle mucho tiempo a investigar las pruebas pertinentes a los cargos que se están enfrentando sus clientes.

Los abogados defensores pueden e incluso solicitar ayudan externa para así investigar muy bien los incidentes que dieron lugar a la acusación, asimismo, dicho abogado podría necesitar en su momento comunicarse con los testigos, contratar peritos, reunir las pruebas necesarias, entre otras cosas, que son las que van a ayudar de cierta forma a las personas imputadas de cargos graves a librarse lo más posible ante los delitos que le son imputados legalmente.

Además no podemos olvidar que en la actualidad hay muchas maneras de resolver un caso penal, en estos casos el abogado defensor debe en sí ayudar al acusado a decidir cómo proceder con su defensa e incluso negociar con el propio fiscal para poder determinar si existe o no una posibilidad de que su cliente (acusado) presente una declaración de culpabilidad que sea adecuada para el caso, por lo tanto si el acusado en estos casos no quiere hacer una declaración de culpabilidad o en su defecto no hay una disponible como tal, entonces el abogado defensor no le quedara de otra que desarrollar una estrategia de defensa para su cliente (acusado).

Lo que significa que el acusado tendrá entonces que enfrentarse a un juicio legal, de ser así, el abogado defensor tendrá que presentar ante el tribunal y el jurado la versión oficial del acusado sobre lo ocurrido, por ende dependiente de lo que ocurra después de ello, el acusado puede ser o absuelto de los cargos que se le imputaron o en su defecto ser declarado culpable de los mismos.

