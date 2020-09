¿Qué es el SIS? y cómo consultarlo

Es considerada la principal aseguradora del país, la cual al día de hoy cuenta e incluso con unos 16 millones de peruanos asegurados.

Por: Nota de Prensa 05:09 AM / 02/09/2020

Al día de hoy es raro que algunas personas no conozca qué es el SIS, así que si tú eres una de ellas, déjame decirte que, su nombre se debe a un acrónimo, pues SIS es el "Seguro Integral de Salud", y este en pocas palabras no es más que un seguro especial que ofrece el estado peruano aquellas personas que se encuentran por una u otra razón en un estado de vulnerabilidad, en decir, este tipo de seguro se les brinda a los compatriotas que realmente no cuentan con la posibilidad de pagarse por ellos mismos un seguro privado.

Cabe señalar que esta como tal, es considerada la principal aseguradora del país, la cual al día de hoy cuenta e incluso con unos 16 millones de peruanos asegurados, e incluso aunque no lo crean se estima que más del 50% de los peruanos se encuentran hoy en día inscritos y acreditados en este tipo de seguro (SIS), además estos suelen hacer constante uso del mismo, lo mejor de todo es que estas personas pueden acceder a la plataforma digital del SIS de forma muy rápida como fácil para así hacerse de este tipo de seguro en el momento que lo necesiten.

Pues el SIS en línea para los que no lo saben aún, es la plataforma online que ofrece este seguro, la cual además nace con el único fin de agilizar los trámites y las consultas que se hacen constantemente al seguro, así que las personas por medio del SIS en línea pueden consultar desde la comodidad de su hogar cuál será el hospital donde lo van a atender, el número de afiliación, el tipo de SIS con el que cuentan, la fecha en que sido asegurado, el estado del seguro, entre otras cosas.

Seguramente algunos de ustedes les interesaría saber cómo consultar el SIS en línea, si estamos en lo correcto, entonces déjennos decirles que, una vez que ustedes hayan establecido lo anterior, que es estar activo en el SIS, pueden fácilmente acceder a este portal digital, donde ingresaran sus datos personales para así acceder de forma plena a la misma, es decir, en este caso lo único que tienen que hacer es, ingresar a la plataforma del SIS, una vez allí sólo deben hacer clic sobre la opción "Consulta de asegurado", en ese momento automáticamente les va a aparecer un pequeño formulario en la pantalla, en este podrán ver como en el primer campo les preguntan el tipo de búsqueda que desea realizar, así que ustedes debe hacer clic sobre ella para que se despliegue el menú de opciones.

Una vez que lo hagan deben proceder a seleccionar la opción "datos personales", aquí primero tendrán que colocar el apellido paterno, después su apellido materno, finalmente su nombre, seguido de su segundo nombre, luego de ello tendrán sí o sí que colocar los datos del código captcha, que es el código que aparece siempre al final de su formulario, una vez que haga todo este procedimiento debe hacer clic sobre la opción "consultar", la misma que se encontrará debajo del captcha, de esta forma podrán saber si están activos en el SIS y de igual forma podrán empezar a usar los servicios de su plataforma, cabe señalar que también existe la oportunidad de hacer uso de la misma y saber si están activos a dicho seguro con el tipo de documento, es decir, con su DNI o en su defecto con su carnet de extranjería.