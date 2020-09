¿Qué es Fortnite? y por qué tiene tanto éxito a nivel mundial

El modo Fortnite Battle Royale, está basado en el género de Batalla Real, este fue lanzado de forma independiente a mediados del año 2017 tanto para Microsoft Windows, como para MacOS, PlayStation 4 y para Xbox One.

Por: Nota de Prensa 05:49 AM / 05/09/2020

Al día de hoy son muy pocas las personas que no saben que es Fortnite, así que si tú eres uno de ellos, déjame decirte que Fortnite no es más que un popular videojuego a nivel mundial, el cual fue desarrollado por Epic Gales y People Can Fly, este fue lanzado a mediados del 2017, el mismo se trata de un juego de zombie en el que supervivientes que son controlados directamente por los humanos que operan de forma online para mantener sus fortalezas a salvo de los ataques en oleadas provenientes de los muertos vivientes, que desean conquistar de forma rotunda la tierra.

Cabe señalar que el modo Fortnite Battle Royale, está basado en el género de Batalla Real, este fue lanzado de forma independiente a mediados del año 2017 tanto para Microsoft Windows, como para MacOS, PlayStation 4 y para Xbox One. En este modo de juego puede e incluso llegar a participar hasta 100 jugadores, los cuales deben sí o sí luchar todos entre sí hasta que quede uno sólo vivo, que en este caso obviamente sería el ganador, en este juego los usuarios (jugadores) puedes recolectar armas, Pavos Gratis Fortnite y demás objetos, como además pueden hacer construcciones básicas.

Hoy en día este juego ha logrado convertirse en todo un fenómeno mundial, ya que el mismo cuenta con millones de descargas, e incluso sus descargas en todo el mundo se elevaron aún más en tiempos de confinamiento, Fortnite se ha vuelvo un juego muy popular en todo el mundo gracias a su dinamismo, sencillez y densidad, además a diferencia de otros juegos similares a este como es el caso de PlayerUnknown's Battlegrounds, sus partidas suelen ser muchísimo más rápidas e intensas, e incluso esto sin mencionar que los enfrentamientos son más continuos como habituales, cosa que les llama mucho la atención a los jugadores.

No podemos olvidar que, Fortnite tiene un sistema que le permite a los usuarios poder jugar juntos en la misma partida, aunque estos se encuentren en otra, ciudad, país, o en otra plataforma, cosa que es genial, por esta como por otras razones es que dicho juego está arrasando en el mundo, lo mejor de todo es que este videojuego es totalmente gratuito y cualquiera puede acceder a el sin ningún problema cualquier día como a cualquier hora.

Además una ventaja de dicho juego es que, sus desarrolladores están realmente en sintonía con su gran popularidad y por ende suelen lanzar actualizaciones muy constantes, las mismas que entonces le ofrecen a los jugadores nuevos elementos como más acciones, en fin la espontaneidad del juego como su alegría caricaturesca lo hacen realmente muy accesible, por ello es que el mismo mantiene muy enganchados a los jugadores, los cuales quieren competir mil veces para así lograr mejorar al máximo, con el único objetivo de ganar el juego, siendo el último hombre de pie.

Si tú eres de las pocas personas que no ha tenido la oportunidad de jugar Fortnite, te invitamos que lo hagas cuanto antes, cuando lo hagas notarás que te gusta tanto que sin pensarlo dos veces lo empezaras a jugar una y otra vez.