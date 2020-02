Qué cualidades debes buscar en un tutor

Escoger al profesor ideal puede ser tan difícil como elegir un automóvil sin nunca antes haber conducido uno.

Por: Nota de prensa 07:00 AM / 05/02/2020

Ya sea que tu hijo no recuerde las reglas gramaticales elementales, no pueda realizar operaciones matemáticas o muestre dificultades con el inglés, necesita ayuda especializada para no ser el último de su clase. Si quieres ayudarlo a mejorar sus calificaciones, o si bien quieres prepararlo mejor para la universidad, un tutor privado es una de las maneras más efectivas de lograrlo.

Si deseas buscar tutoría para tu hijo, debes asegurarte de trabajar con un tutor con experiencia y que se ajuste a sus necesidades. La página Busca tu Profesor es un excelente punto de partida, ya que pone a tu disposición a miles de profesores privados de todas las asignaturas. Algunos incluso ofrecen tutorías a través de Skype, haciendo que las clases sean cómodas y flexibles.

Pero para muchos, escoger al profesor ideal puede ser tan difícil como elegir un automóvil sin nunca antes haber conducido uno. Aunque puedes encontrar a miles de profesores disponibles en línea, encontrar al indicado para su hijo puede ser más complicado de lo que parece. Después de todo, el tutor de su hijo será más que un maestro para él, sino que se convertirá en un modelo a seguir. Por lo tanto, te diremos qué cualidades debes buscar en un profesor privado.

Experto en la materia

En primer lugar, debes asegurarte de que el profesor en cuestión sea un experto en la materia que está enseñando. Un buen educador puede hacer que el aprendizaje sea real, relevante y divertido. Debe conocer bien el contenido académico de su asignatura, incluyendo conceptos, ideas y los problemas de esta. Dicho esto, la capacitación no es suficiente para garantizar que un tutor sea efectivo.

Buen comunicador

Una de las cualidades más importantes en un profesor privado es la habilidad de comunicarse de una manera que motive al alumno a dar lo mejor de sí. Un buen comunicador es capaz de contagiar su entusiasmo al estudiante, quien aprende a disfrutar de los desafíos que se le presenten en su aprendizaje. Un tutor no debería tener problemas para mantener la atención de su hijo mientras hace que las clases sean más interesantes.

Flexibilidad

Un educador efectivo sabe que cada estudiante tiene necesidades diferentes, por lo tanto, es capaz de ajustarse a ellas. Esto significa que no debe tener un enfoque único para todo sus alumnos. Un profesor privado debe saber cómo trabajar con todo tipo de personalidades y estilos de aprendizaje. Si realmente se preocupa por sus estudiantes, hará todo lo posible por estar disponible para cualquier consulta fuera de clase.

Empatía

Por último, el maestro ideal para tu hijo debe tener mucha empatía. Para poder enseñar correctamente, debe poder ver las cosas a través de los ojos de su estudiante. Para saber si el candidato a tutor es empático, lo primero que debemos buscar es un interés genuino en las perspectivas de los demás. Sólo así sabrás que podrá brindar la atención y la paciencia que necesita tu hijo en el proceso de aprendizaje.