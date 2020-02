¿Puede Netflix suspender mi cuenta por prestársela a un amigo?

Netflix podría tener en su poder mecanismos para saber exclusivamente donde se usan las pantallas de visionado de cada cuenta pero esto no sería motivo suficiente para clausurar una suscripción

Una vez que Netflix aterrizo en países como España, una de las primeras e importantes noticias que se dieron a conocer, fue que desde la plataforma nos invitaban a que nosotros simplemente compartiéramos sin ningún problema las claves de nuestra cuentas bien fuera con familiares o incluso amigos. Esto claramente era gracias a una especie de mentalidad abierta que escondía esa filosofía freemium en ese momento, e incluso contaban con "prueba mi servicio gratis", esto para ellos era la oportunidad de captar futuros clientes de una forma muy estratégica.

Lo que quiere decir que para ese entonces Netflix no tenía problema alguno con que nosotros compartiéramos nuestra cuenta, porque ellos ahorraban un buen dinero en marketing, ya que nosotros mismos éramos los que le dábamos esa publicidad gratuita, por así decirlo, pero tan forme fueron pasando los años y el número de suscriptores llegaba a su masa crítica, ellos debían buscar otra manera, que les permitiera alcanzar a más clientes potenciales, en este caso optaron por empezar a meter miedo como quien dice, con la posibilidad de que van a controlar quienes comparten su cuenta de Netflix para así suspenderla,

Esto claramente se vio reciente por parte de la plataforma de Netflix, pues en los últimos actualizados a la fecha del 31 de diciembre del pasado año 2019 y que son los que hoy en día están vigente, se puede leer que dice "no compartir con individuos fuera de tu hogar", debido a que "todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tú uso personal y no comercializable", así que con esta frase, Netflix nos deja muy en claro que tenemos netamente prohibido realizar esa práctica, pero a pesar de ello esta no tiene ningún efecto, pues si se dan cuenta esta no posee ninguna medida preventiva dentro de la propia app, la cual pueda certificar algo así.

No cabe duda alguna que Netflix podría tener en su poder mecanismos para saber exclusivamente donde se usan las pantallas de visionado de cada cuenta pero esto no sería motivo suficiente para clausurar una suscripción, ya que en otro apartado de estos términos y condiciones también nos aparece el siguiente "puedes ver el contenido de Netflix principalmente dentro del país en el que hayas establecido tu cuenta y solo en las ubicaciones geográficas donde ofrecemos nuestro servicio y hayamos licenciado dichos contenidos", así que esto quiere decir que Netflix no te va a eliminar o suspender tu cuenta porque detecte que está a iniciado sesión en otro dispositivo fuera de tu hogar.

Así que si quieres prestarle tu cuenta a un amigo no habrá problema alguno, lo único es que si estas pagando una cuenta de Netflix para una sola pantalla claramente los dos no podrán acceder a los contenidos al mismo tiempo, ya que esto si lo detecta Netflix y a uno de los dos no le dará oportunidad o mejor dicho no le dejará entrar a la plataforma a ver ningún tipo de contenido, ten en cuenta que Netflix solo suspende sus cuentas cuando el usuario no ha podido realizar el pago mensual correspondiente a su suscripción de otra forma no,