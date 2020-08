Publisuites, marketplace para webmasters

Dicha plataforma le permite en sí a los webmasters o en su defecto a los editores ganar dinero con sus blogs o redes sociales, así que si tú cuentas con un blog bien estructurado, al cual le añades un buen contenido diario y por ende tienen muchos lectores, entonces claramente podrás hacerte de esta herramienta para ganar dinero con post patrocinados.

Por: Publisuites 05:05 AM / 03/08/2020

Para los que aún no lo saben Publisuites es un marketplace de publicidad, en pocas palabras y para que lo entiendan mejor, esta resulta ser una plataforma digital que reúne tanto editores como anunciantes, bien sea para comprar o vender reseñas, artículos (post) patrocinados, tweets, menciones en Facebook, entre otras cosas similares.

Dicha plataforma le permite en sí a los webmasters o en su defecto a los editores ganar dinero con sus blogs o redes sociales, así que si tú cuentas con un blog bien estructurado, al cual le añades un buen contenido diario y por ende tienen muchos lectores, entonces claramente podrás hacerte de esta herramienta para ganar dinero con post patrocinados, a los cuales sólo tendrás que colocarles algunos enlaces que irán dirigidos a los sitios web de los anunciantes en cuestión, o en su defecto puedes generar dinero con menciones y/o tweets.

Pero como también lo mencionamos al principio del artículo, esta herramienta no sólo es útil para los editores, pues claramente los anunciantes también pueden sacarle mucho partido a la misma, ya que ellos pueden hacerse de los servicios de Publisuites para comprar reseñas, enlaces, tweets o incluso hasta menciones en Facebook, ya que esta simple acción los va ayudar a tener un mayor alcance en la web, puesto a que su sitio web conseguirá de un día a otro muchas más visitas, cosa que es genial, ya que de esta forma ellos conseguirán fácilmente obtener muchos más clientes o usuarios, sin tener que esforzarse de más.

Así que cuando hablamos de Publisuites, nosotros queremos que ustedes entiendan que esta no sólo se trata de una página web para ganar dinero con blog, pues claramente esta plataforma digital también nos permite directamente utilizarla para conseguir artículos y enlaces de calidad, los cuales realmente serán muy útiles para mejorar exponencialmente el tráfico de nuestra web, lo que quiere decir, que gracias estos textos y/o enlaces de calidad nuestro sitio podrá conseguir un mejor alcance en internet, cosa que nos va a beneficiar muchísimo.

Lo mejor de todo es que registrarse y participar de lleno en esta plataforma digital es totalmente gratuito, pero además de ello, cabe señalar que la misma cuenta con una interfaz bastante sencilla, por lo tanto, cualquiera puede hacer uso de ella bien sea para conseguir reseñas o para vender reseñas.

En este artículo también es importante aclarar que no hay ningún tipo de requisito para dar de alta tu o tus blog en esta plataforma digital, pero si tienes que tener en cuenta algo fundamental y es que las empresas por lo general no optan por anunciarse casi nunca en blog gratuitos, así que ten muy presente que si tú tienes un blog de Blogger puedes darlo de alta en Publisuites sin ningún problema, pero lo más seguro es que el mismo no tenga mucho éxito en esta plataforma, por el contrario si tu cuentas con una red de blog con dominios propios puedes llegar a tener mucho éxito en Publisuites.

Pero también es necesario explicar desde ya, que en Publisuites no se aceptan por ningún motivo granjas de enlaces, ni mucho menos páginas con contenido duplicado (plagiado), ni tampoco granja de reseñas, ya que recuerda ante todo que este tipo de sitios no tienen nada que ver con un blog profesional, y claramente los anunciante cuando van a comprar una reseña por ejemplo, siempre van a requerir hacerse de los blog que tienen buenas métricas, porque su webmaster se ha dedicado a subir en estos constantemente contenidos únicos como de calidad, pero además con información de interés para el público en general.

Así que si realmente tu blog o tus blogs cuentan con estas buenas características, siendo entonces unos blog profesionales puedes darlos de alta en dicha plataforma, para ello sólo tendrás que rellenar un pequeño formulario, donde indicaras tu nombre y apellido, una contraseña, una cuenta de correo electrónico personal, que suelas usar a diario, como indicar cuál es tu país, así que una vez que rellenes dicho formulario, ellos te enviaran un correo electrónico con un enlace para activar tu cuenta.

Por lo tanto, tú debes activarla, introduciendo tu nombre de usuario y contraseña en el panel de control de Publisuites, así que así podrás acceder cada vez que quieras a esta plataforma digital, para empezar, vender reseñas, artículos, enlaces de calidad, entre mucho más.

Los anunciantes de igual forma deben registrase de la misma manera, deben rellenar su formulario, para así poder hacerse de una cuenta en dicha plataforma digital, para así empezar hacer uso de esta cuanto antes.