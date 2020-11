Príncipe Carlos y Yoox Net-a-Porter lanzan una colección de moda sostenible

La colección es la culminación de la iniciativa The Modern Artisan Project ('Proyecto de Artesanía Moderna'), que tiene por objetivo promover la artesanía tradicional en Reino Unido.

Por: EFE / Fotos: Vogue 02:31 PM / 13/11/2020

La Fundación del príncipe Carlos de Gales y la plataforma de moda de lujo italiana Yoox Net-a-Porter han lanzado este viernes 13-N una colección de moda sostenible que el heredero a la corona británica pretende convertir en un puntal de la industria de la moda ecológica.



"Soy una de esas personas que odian tirar nada. Por eso prefiero guardarlas, incluso remendadas si es necesario, antes que tirarlas. No soporto los desperdicios, incluido el de comida. Por eso he insistido tanto tiempo sobre la necesidad de una economía circular, mejor que una lineal", dijo el príncipe de Gales en una entrevista en la revista Vogue para presentar la colección.





El diseño de la colección ha sido dirigido por seis estudiantes de diseño de la Universidad Politécnica de Milán, Italia, junto a estudiantes británicos que se han formado en técnicas de producción de pequeñas series en Dumfries House, la sede de la Fundación del Príncipe en Ayrshire, donde se ha elaborado la mayor parte de la colección a mano.



"Diseñada en Italia y elaborada en el Reino Unido, esta colección ilustra las enormes posibilidades de las colaboraciones transfronterizas para abordar los desafíos ambientales y formar talentos creativos en estos tiempos inciertos", dijo en la presentación Federico Marchetti, fundador de Yoox Net-a-Porter.



Desde la plataforma en línea de moda italiana Yoox Net-a-Porter se ha concedido a los estudiantes acceso exclusivo a cinco años de datos de la compañía para obtener una visión a largo plazo del diseño de alta costura italiano.



La colección de 18 piezas para hombre y mujer está a la venta a partir de este viernes y sus beneficios serán destinados a la Fundación del Príncipe para permitir a la organización benéfica desarrollar e impartir programas de formación que ayuden a preservar las habilidades textiles tradicionales.



Esta colección única es vista por el príncipe Carlos como un redescubrimiento de la naturaleza: "Entender de dónde vienen los materiales naturales y cómo pueden ser utilizados de forma innovadora. Después de todo, la naturaleza es la fuente principal".