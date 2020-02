¿Por qué visitar Londres?

Si eres amante del arte allí te sentirás más que fascinado por la amplia cantidad de museos y galerías que hay, esto sin mencionar sus paisajes y su exquisita gastronomía

Por: Nota de prensa 07:00 AM / 18/02/2020

Para nadie es un secreto que Londres es una ciudad cosmopolita, la cual posee sin duda alguna cientos de atractivos que resultan ser de gran interés, pero no solo para los turistas sino también para sus habitantes en general, así que estoy más que convencido que tus próximas vacaciones las puedes disfrutar a lo grande en esta encantadora. Pues esta misma ofrece algo para todos los gustos y edades, si tu eres realmente amante del arte allí te sentirás más que fascinado por la amplia cantidad de museos como de galerías que hay, los cuales guardan asombrosamente la historia de un gran país, esto sin mencionar sus paisajes, su exquisita gastronomía, entre mucho más.

Si aún no sabes a dónde viajar en tus próximas vacaciones puedes tener en cuenta que visitar Londres será sin duda alguna una gran opción, allí podrás conocer y disfrutar de un sinfín de cosas, en fin en dicho lugar podrás obtener experiencias maravillosas como únicas, es por ello que nosotros a continuación te queremos presentar las razones principales por las cuales debes visitar esta hermosa como fascinante ciudad.

Esta ciudad de Reino Unido es realmente asombrosa, una vez que llegues a ellas podrás alojarte en el hermoso y lujoso savoy hotel el cual se encuentra ubicado en el corazón de Londres, justo en el centro histórico y turístico de la ciudad, en él sin duda alguna te sentirás muy cómodo en todo momento, te sentirás hasta mejor que estando en la comodidad de tu hogar, con eso te decimos todo, una vez que ya estés alojado allí podrás salir a recorrer las calles de la ciudad pero no sin antes ir a un restaurante o cafetería de Londres a probar su exquisita gastronomía.

Dicha ciudad ofrece un sinfín de atracciones como es el caso del Warner Bros. Studio Tour London, el Coca-Cola London Eye, el recorrido en autobús sube y baja, la Torre de Londres, la Abadía de Westminster, el The View from The Shard, el palacio de Buckingham, el Kensington Palace, entre muchísimo más.

En Londres podrás disfrutar de un sinnúmero de preciosos espacios verdes, ten presente que en dicha ciudad podrás encontrarte en cada momento con estos espacios verdes, pues allí en la capital hay un total de 8 hermosos parques de realeza que te van a fascinar, entre ellos están el Hyde Park, el St James's Park, el Richmond Park, también puedes disfrutar del popular Real Jardín Botánico, entre otros.

Una de las razones principales por las cuales debes visitar dicha ciudad es por su amplia variedad de atracciones gratuitas, ahí podrás tener la oportunidad de entrar a los mejores museos o galerías de Londres de forma gratuita, ya que algunos de ellos como el Museo Británico, el Museo de Historia Natural, el Museo de la Ciencia, la Tate Modern, entre muchos te permiten entrar y recorrer sus espacios de forma gratuita.

Puedes visitar a Londres por sus espectáculos ya que la ciudad algunos de los mayores eventos del planeta, además cuenta con una de las sedes de conciertos más populares de todo el mundo como lo es el O2 arena, entre otras cosas.