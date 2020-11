¿Por qué usar Whatsapp plus?

En este artículo les vamos a presentar las razones principales para hacer uso de esta increíble aplicación, la cual deberían empezar a usar cuanto antes, esto en el caso de que quieran que la calidad de su mensajería instantánea mejore de forma exponencial.

Por: Nota de Prensa 11:17 AM / 13/11/2020

Por suerte para nosotros hoy en día podemos sin ningún problema encontrar en el mercado una nueva versión actualizada con una amplia variedad de novedades de WhatsApp, en este caso nosotros les estamos hablando de WhatsApp plus y es por ello que en este artículo les vamos a presentar las razones principales para hacer uso de esta increíble aplicación, la cual deberían empezar a usar cuanto antes, esto en el caso de que quieran que la calidad de su mensajería instantánea mejore de forma exponencial.

1. Podrán modificar todo

Seguro muchos de ustedes no lo sabían pero, con WhatsApp plus ustedes pueden modificar realmente todas las opciones de dicha aplicación, e incluso la misma hasta les permite descargar temas bastante completos para la aplicación que otros usuarios han elaborado, también se puede modificar la interfaz entera de WhatsApp, cambiar sus colores, e incluso hasta elegir diferentes iconos, entre muchísimo más, como el cambiar los ajustes de manera bastante práctica como sencilla, cabe señalar que esta misma aplicación también les permite incluir todo tipo de fotografías de los contactos al lado de sus diferentes mensajes en grupos, entre otras cosas.

2. Pueden incluir confirmación para llamadas

Una opción realmente interesante de WhatsApp plus es el poder incluir confirmación para hacer llamadas por WhatsApp, pues recuerden que sin querer podemos pinchar el icono de llamada y así llamar a una persona a la que no teníamos pensado llamar, cosa que no nos gustaría para nada, ya que nos podría hacer pasar un momento súper incomodo, pero por suerte con WhatsApp plus esto nunca sucedería, ya que antes de llamar por medio de esta app tendrás que confirmar dicha llamada, además recuerda que puedes descargar whatsapp plus de forma gratis para así empezar a hacer uso de ella cuanto antes.

3. Pueden congelar su horario de conexión

Otra buena razón para hacer uso de WhatsApp plus es porque la misma les permite congelar su hora de conexión, lo cual es sumamente interesante porque así podrán seguir usando WhatsApp sin que nadie sepa que estas en línea, es decir, sin que nadie sepa que están conectados, debido a que ya no saldrá esa opción de "ultima hora de conexión", en sí esta es una opción genial, ya que así no tienen que eliminar la hora sino que esta simplemente se congela para que nadie sepa si están conectados o lo que están haciendo.

4. Podrán ocultar los ticks

Además de todo lo mencionado anteriormente en este post, por medio de WhatsApp plus también podrán ocultar los ticks tanto para todo el mundo como para determinados grupos o en su defecto para determinados contactos, los cuales no nos interesan que nos sigan, por ende, debemos tener muy presente que esta resulta ser una opción sumamente interesante.

5. Podrán editar las fotos

Gracias a esta gran versión de WhatsApp ustedes también podrán editar sus fotografías como sus vídeos para así darles de lleno mayor calidad antes de enviarlos, por lo tanto, esta es una opción a la cual podemos sacarle mucha ventaja, ya que es una manera súper práctica para editarlas directamente sin que ustedes tengan que manejar muchas aplicaciones diferentes cuando quieran enviar una foto editada en alta calidad.