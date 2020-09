¿Por qué un venezolano emigrante debe sacar el RUT en Colombia?

El RUT es el Registro Único Tributario, el cual es el encargado de emplear mecanismos tanto para identificar, como para ubicar y clasificar de manera óptima a cualquier persona natural o a una entidad que sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta.

Por: Nota de Prensa 05:44 AM / 05/09/2020

Para nadie es un secreto que, desde hace algunos años, una gran cantidad de venezolanos emigraron a Colombia, e incluso aún hay muchas personas en el país que desean emigrar a dicho país en un futuro cercano, estas personas en sí antes de emigrar al país vecino deben saber que es el RUT y por qué deben tramitarlo.

El RUT es el Registro Único Tributario, el cual es el encargado de emplear mecanismos tanto para identificar, como para ubicar y clasificar de manera óptima a cualquier persona natural o a una entidad que sea contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, o no contribuyente, cabe señalar que este mecanismo se maneja en materia tributaria, aduana como también cambiaría, para que lo entiendan mejor, recuerden que en el sistema tributario es requerido plenamente una serie de documentos que identifican a cada ciudadano legal dentro del país colombiano como contribuyente, determinando en este caso si llena los requisitos para cumplir o no las obligaciones tributarias con el país, así que es aquí donde entra en cuestión el RUR,.

Que como ya se los mencionamos es el registro único tributario, el cual constituye un mecanismo administrativo por la DIAN, este se encarga claramente de identificar, ubicar y clasificar la función de las personas como de las entidades dentro del sistema tributario, el mismo toma en cuenta la actividad económica, comercial, el valor patrimonial, como el aporte y consumos, anclando como avalando así, si los mismos son o no declarantes del impuesto sobre la renta, por ende toda persona que reside en Colombia debe tener su RUT vigente, es por ello que los venezolanos que migran a Colombia deben tramitar su RUT, e incluso deben actualizar el rut de ser necesario.

Pues recuerden que una vez obtenido el RUT, que es administrado por la DIAN, esta misma le asigna al usuario un número de identificación tributaria o en su defecto NIT, con el único fin de poder identificar de manera individual tanto a la persona como a la empresa en cuestión, esto con la función de evitar errores de clasificación y obteniendo así un mejor control sobre su actividad económica, como además para el adecuado cumplimiento sobre sus obligaciones tributarias.

Los venezolanos que aún no tienen su RUT deben tramitarlo rápidamente, pues tengan en cuenta que, aplicar para el RUT es muy importante, ya que por medio de este registro se puede identificar y avalar al mismo tiempo todas las actividades económicas que se realizan con terceros, estos pueden ser laborales como comerciales.

Pero eso no lo es todo, pues mediante el registro único tributario RUT, también se suele indicar a las personas naturales o jurídicas, cual es la obligación como el propio deber aduanero y tributario que les corresponde cumplir con el estado, esta al mismo tiempo está capacitada ante el propio gobierno colombiano para facilitar la información como las estadísticas, de una manera más veraz como actualizada de igual forma de las personas tanto naturales como jurídicas que cuentan con este tipo de registro, al igual que aquellos ciudadanos que aún no lo tramitan, así que no está demás decirte que si están en Colombia o piensas emigrar pronto sí o sí tendrás que descargar el rut cuanto antes.