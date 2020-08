¿Por qué mi empresa debe utilizar un diagrama de flujo?

el propósito principal de un diagrama de flujo es el poder comunicar de forma plena cómo funciona o cómo debería funcionar un determinado proceso, sin ningún tipo de jerga técnica o de un grupo específico, cosa que es genial.

Por: Nota de Prensa 05:32 AM / 18/08/2020

Para nadie es un secreto que, un diagrama de flujo no es más que una representación pictórica o en su defecto una representación gráfica de un proceso, hoy en día los diagramas de flujos se suelen utilizar con frecuencia en muchas industrias, incluyendo la del entretenimiento, las ciencias físicas, la ingeniería y la programación de computadoras.

En este caso el propósito principal de un diagrama de flujo es el poder comunicar de forma plena cómo funciona o cómo debería funcionar un determinado proceso, sin ningún tipo de jerga técnica o de un grupo específico, cosa que es genial.

Cabe señalar que actualmente las empresas hacen uso de varios tipos de diagrama de flujo, por ejemplo, en estos casos salen a relucir dos tipos de diagrama de flujo, que son muy importantes para las empresas, sobre todo para las pymes, estas son las siguientes:

Diagrama de flujo del proceso:

Un diagrama de flujo del proceso es el que nos permite mostrar en forma gráfica cómo se realiza un determinado proceso de principio a fin, por lo general esto se hace en orden de pasos secuenciales, es de vital importancia explicar en este punto que, este tipo de gráfico se puede llegar a utilizar para la formación, como para documentar un proceso actual o incluso para examinar la eficiencia del proceso en cuestión.

Pero en el caso de examinar la eficiencia de un proceso, este resulta ser útil justamente cuando estamos buscando cuellos de botellas o en su defecto la duplicación de esfuerzos, ya que al agregar símbolos a un diagrama de flujo de proceso simple, donde además cada símbolo representa a una persona como tal o a un grupo responsable de una determinada tarea, decisión o salida, un gerente o director de proyecto tiene la oportunidad de ver si alguna de las entidades está o no sobrecargada, o si algunos no son necesarios en un proceso en particular.

Diagrama de flujo de datos:

No cabe duda alguna que, los programadores suelen utilizar diagramas de flujo de datos con el único objetivo de lograr identificar dónde se originan los mismos, dónde están siendo estos alterados, y de igual forma dónde se almacenan, también es importante aclarar que estos diagramas por lo general suelen ser lineales, además se leen de izquierda a derecha, e incluso a estos se les puede agregar hasta columnas para indicar los tiempos de tareas o de otros eventos, para así poder examinar las tareas dentro del proceso con respecto al tiempo en sí.

Además un diagrama de flujo con columnas de sincronización es sumamente útil para tareas y/o procesos orientados a una fecha tope o sea una fecha límite, pero eso no es todo, pues estos también resultan ser muy eficaces para ilustrar las áreas donde las tareas necesitan hacerse más eficientes, o incluso las áreas que están en espera de la realización de otras tareas, por ende estos diagramas de flujo tienen una importancia máxima para cualquier empresa, por suerte para nosotros hoy en día hay sitios online como zenflowchart.com que nos ofrecen un software de diagrama de flujo, el cual nos permite crear de forma fácil diagramas de flujo para nuestra empresa, así que nosotros podemos hacernos de este software para la creación de nuestros diagramas de flujo de ahora en adelante.

En fin no podemos obviar el hecho de que, los diagramas de flujo van desde gráficos muy complejos que son los que pueden detallar todos los aspectos del diseño como la construcción de un producto sofisticado, hasta los más sencillos que fácilmente pueden utilizarse para así lograr proporcionar la solución de problemas de software, no está demás decir que, los diagramas de flujo tienen la ventaja de cerrar la brecha de vocabulario que se produce normalmente entre los diversos grupos que trabajan juntos en una empresa, como por ejemplo entre contadores y programadores, pues recuerden que ambos grupos generalmente suelen utilizar una jerga específica, así que en este caso un diagrama de flujo les puede permitir a cada uno de ellos visualizar un proceso, bien sea a partir del punto de vista de los programadores o desde el punto de vista de los propios contadores, facilitando así su trabajo.