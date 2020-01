Por: Nota de Prensa 03:42 PM / 07/01/2020

No cabe duda alguna que muchas veces queremos tener un tiempo libre para salir a pasear, visitar a nuestros amigos, hacer cosas nuevas, pero tan pronto tenemos ese tiempito para nosotros, preferimos quedarnos descansando en nuestra casa, si esto te pasa cada vez que tienes un día libre, te invitamos a que hagas de tu casa un mini-cine, donde la podrás pasar más que bien, quedarte solo en casa no significa que tengas que estar aburrido todo el tiempo, se creativo toma tu laptop, un proyector y quédate viendo películas en tu sofá, pero eso si no olvides contar en esos momentos con algo rico de comer como con cotufas, helados, galletas, entre otras golosinas.

Es por esta razón que nosotros hoy por medio de este post queremos presentarte las mejores peliculas que puedes ver desdetu casa, así que sigue leyendo este artículo y toma nota, que con esta pequeña lista de películas podrás pasar unos días perfectos como entretenidos bien sea estando en compañía o solo, ahora si sin más que acotar te vamos a presentar a continuación dichas películas.

Mejores películas para ver en casa

El mensajero del miedo (1962)

Se que esta película es algo vieja, pero realmente es muy buena, así que te invitamos a que la veas, la misma trata de que a un antiguo prisionero de guerra le lavan el cerebro, con el objetivo de que se vuelva un asesino involuntario al servicio de una conspiración comunista internacional.

12 años de esclavitud (2013)

Esta película se remota en los tiempos antes de la guerra, donde en Estados Unidos, justamente en Nueva York vivía un hombre de color llamado Salomon Northup, el cual fue secuestrado y vendido a unos esclavistas.

Nosotros (2019)

No cabe duda alguna que esta fue una película que dejo mucho de qué hablar en el 2019, realmente es una película muy buena que merece la pena ser vista varias veces, la cual trata de una niña llamada Adelaide que se encuentra con su "doble" en una feria de juegos, está queda muy sorprendía y desde ese día duro años sin hablar con nadie, luego empezó a ser su vida normal e incluso formo su familia, mientras se olvidaba dicho incidente tan espeluznante, sin saber que este ser de su propia identidad la perseguirá con el objetivo de obtener la vida que lleva ella, por suerte para nosotros esta como muchas otras películas las podemos ver desde la comodidad de nuestro hogar e incluso podemos ver peliculas gratis ya que solo debemos descargarlas a nuestro equipo desde algún portal web de películas, para luego verlas en el momento que lo deseemos.

Shazam (2019)

Otra película que marco este 2019, fue Shazam, una película de superhéroes muy divertida que realmente vale la pena ver en familia.

Estación Zombie (2016)

Un brote viral misterioso hace que Corea se encuentre en un estado de emergencia, en este momento Sok-woo y su hija deciden subirse al KTX, el cual es un tren rápido que une los 442 km que separan Seúl de la ciudad de Busan, la misma que por suerte se encuentra libre de dicha epidemia, pero justo cuando el tren iba a iniciar su partida, la estación es atacada por zombies, los cuales logran matar al conductor del tren como a muchos otros pasajeros, cabe señalar que esta es considerada como una de las mejores películas de zombies.

Chicos buenos (2019)

Si quieres pasar un día agradable viendo películas, en tu lista de opciones no puede faltar esta, pues dicha película es cómica, en esta se puede ver a un niño de 12 años llamado Max, el cual tiene la esperanza de aprender a besar, para ello decide utilizar el dron de su padre para espiar a la vecina y a su novio, pero accidentalmente lo extravía, así que para recuperarlo Max en compañía de sus amigos empiezan una aventura donde toman claramente una serie de decisiones erróneas, las cuales los llevan a meterse en muchos líos, como ya te lo emocionamos esta película al igual que muchas otras puedes descargarla para verla en el momento que lo desees, pero también puedes verla en línea, pues hoy en día existen muchos portales web de películas donde puedes descargarlas o simplemente ver las peliculas online que tú quieras.

Realmente esperamos que esta pequeña lista sea de tu agrada y puedas disfrutar de cada una de estas películas en tu próximo día libre.