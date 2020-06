Películas para morir de la risa en esta cuarentena

La mejor opción está en ver algunas películas de comedia que nos hagan reír a carcajadas y de ciertas formas nos hagan olvidar por un momento la situación que estamos atravesando a nivel mundial.

Por: Nota de Prensa 05:14 AM / 20/06/2020

No cabe duda alguna que en esta difícil temporada de aislamiento para tratar de contentar la pandemia del Covid-19 (Coronavirus) lo ideal será mantener el buen humor, ya que de esta forma realmente tendremos más posibilidades de lograr sobrellevar el encierro, es por esta razón que la mejor opción está en ver algunas películas de comedia que nos hagan reír a carcajadas y de ciertas formas nos hagan olvidar por un momento la situación que estamos atravesando a nivel mundial.

Por ello es que nosotros les traemos por medio de este post una mini lista con algunas buenas películas de comedias, para que ustedes elijan las que más les llama la atención para ver, además no está demás decirles, que todas las películas presentadas en este artículo las pueden encontrar en la web, por lo tanto, resultaran ser peliculas gratis para ver en cuarentena, sin más que acotar comencemos de lleno con el tema.

1. La propuesta

Estamos seguros que esta película ya la abran visto en alguna ocasión, pero esta es una película que merece la pena ser vista una y otra vez, en ella podemos ver a Margaret, la cual es una famosísima e influyente editora de Nueva York, a ella se le vence su visa, así que por lo tanto esta próxima a ser deportada a Canadá, para evitarlo, esta declara que ella junto a su ayudante Andrew están comprometidos, Andrew está dispuesto a ayudarla en esta farsa, pero para ello impone ciertas condiciones. Si bien es cierto que esta película es romántica, la misma resulta ser bastante cómica, así que si la ven no pararan de reír.

2. Noche de juegos

Esta es otra película cómica que vale la pena ser vista, en ella podemos observar como un grupo de amigos tiene la tradición de reunirse una vez por semana para jugar, un día cambian un poco su rutina y deciden resolver un falso asesinato, pero, a medida que el juego avanza, se van dando cuenta que lo que está ocurriendo es real. Esta película es realmente cómica, así que esperamos que sea una de las que elijan para ver, por suerte hoy en día pueden encontrarla en cualquier plataforma de peliculas online gratuitas.

3. Proyecto X

Si quieren ver una película totalmente divertida, que los haga pasar un momento agradable, esta es su mejor opción, en esta se puede evidenciar como tres estudiantes de secundaria deciden organizar la fiesta más salvaje antes vista en casa de uno de ellos, aprovechando así que sus padres no estarían por unos días, ellos buscan crear la mejor fiesta, una que sea realmente inolvidable, por tal motivo deciden grabarlo todo, la fiesta parece que es todo un éxito, ya que a la misma acude muchísima gente, todos están bebiendo, bailando y los ánimos están por los aires, pero sin embargo esa noche una serie de complicaciones imprevistas harán que dicha fiesta se descontrole por completo.

4. Cómo acabar con tu jefe

No cabe la menor duda que esta es otra interesante película de comedia, en ella podemos conocer a tres amigos, a Nick, Dale y Kurf, los cuales son unos trabajadores que desean con todas sus ansias deshacerse de sus jefes, en este caso el reunir a sus trabajos no resulta ser para ellos una opción, por lo que una noche borrachos, además siguiendo el consejo de un crimen optan por eliminar a sus terribles jefes, para ello idean un plan, el problema es que el plan no sale en ningún momento como ellos lo habían diseñado.

5. Fiesta de navidad en la oficina

Si desean ver peliculas de comedia muy entretenidas, aquí tenemos otra buena opción, en esta se puede presenciar como a Clay las cosas no le van muy bien que se digan, aunado a esta esta su hermana Carol Vanstone, la cual es una exitosa CEO de la compañía, esta manera con cerrar su sucursal, así que Clay, el cual es gerente de dicha oficina, no le queda de otra de organizar una fiesta navideña única e inolvidable con el fin de intentar conseguir a un nuevo cliente, para así evitar que su sucursal sea cerrado.