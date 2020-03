¿Para qué sirve un abogado de derecho familiar?

¿Para qué sirve un abogado de familia?, pues la respuesta es muy simple, un abogado de esta índole se encarga principalmente de los asuntos mencionados a continuación:

Por: Nota de Prensa 04:40 AM / 20/03/2020

Antes que nada es importante explicar, que cualquier experiencia de vida que requiera un abogado de este índole puede ser verdaderamente desafiante, bien sea desde una ocasión feliz como realizar una adopción o en ocasión difícil como lo es un divorcio, en este caso los abogados de derecho familiar son los encargados de facilitar estos como muchos otros procesos tanto para una persona en particular como para su familia, manteniendo además los intereses de la familia como tal como una prioridad por encima de todo.

En pocas palabras, un family lawyer es un profesional, el cual se encarga de asesorar jurídicamente a todas aquellas personas que quieran sus servicios profesionales, específicamente sobre aquellas áreas que tienen relación con el ámbito familiar, el mismo debe tener la plena capacidad para actuar en defensa de los derechos como de los propios intereses de los miembros de una determinada familia, es decir, de la familia que contrate sus servicios profesionales, cabe señalar que dicho abogado también debe poseer los conocimientos suficientes, para así lograr aplicar los principios básicos de la familia ante las leyes de justicia de su país.

Quizás en este punto ya te estés preguntando, pero ¿para qué sirve un abogado de familia?, pues la respuesta es muy simple, un abogado de esta índole se encarga principalmente de los asuntos mencionados a continuación:

Es de vital importancia mencionar que un abogado de derecho familiar se encarga tanto de la aplicación de los conceptos jurídicos en el terreno de la familia como tal, también se encarga de la integración de la valoración moral de las técnicas jurídicas, pero en este punto considerando a la familia y el matrimonio como la base siempre de la sociedad.

De igual forma debe encargarse de aplicar las normas del Derecho familiar a un problema particular, como también se enfoca en la resolución de aspectos jurídicos en el proceso de familia, como puede ser el caso de una adopción legal, teniendo en cuenta que el abogado va a realizar todo el proceso reforma fácil y rápido para la familia en cuestión, éste profesional también debe verse envuelto de ser necesario en algún debate jurídico especialmente en un procedimiento de litigación oral, pero no podemos olvidar que el mismo se encarga siempre de realizar los trámites requeridos en el ámbito de los tribunales de familia, por ejemplo cuando se está llevando a cabo un divorcio, donde ambos estén de acuerdo o no.

Pero esto no lo es todo, este abogado por lo general se ve envuelto en los procesos de herencias y sucesiones en familia, como además en todo lo que esté relacionado con los tratamientos familiares, dicho abogado también lleva a cabo procesos de separaciones, divorcios, como acuerdos entre partes, tutelas o como lo mencionamos anteriormente en adopciones de menores de edad, de igual forma también se encargar de llevar a cabo el proceso de custodias compartidas de hijos, patria potestad, entre todo lo que esto involucra.

Sin embargo, vale la pena explicar que también suele ser competencia de estos abogados todos los aspectos que tienen relación directa e indirecta con fidelidades o adulterios, como de igual forma los temas relacionados con liquidaciones de gananciales y patrimonios conyugales, así como también todos los aspectos de separación de bienes o acuerdos entre partes involucradas, pero sobre todo se encargan de violencia familiar física, psicológica, como de todo tipo de maltratos en el ámbito familiar.