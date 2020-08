Olymp Trade y otras plataformas de Comercio Alternativas

Se ha convertido en una de las plataformas de trading más potentes, capaz de permitir que cualquier persona opere en mercados como el de las criptomonedas y una amplia variedad de pares de divisas. La plataforma es operada por la empresa Inlustris Ltd. y fue lanzada en el año 2014.

Los mercados financieros evolucionan de forma constante y son muchas las personas que se encuentran en búsqueda de plataformas online que les permitan operar en los mercados financieros con libertad, autonomía, sin estar atados a contratos con brókers tradicionales.

En este escenario, OlympTrade se ha convertido en una de las plataformas de trading más potentes, capaz de permitir que cualquier persona opere en mercados como el de las criptomonedas y una amplia variedad de pares de divisas. La plataforma es operada por la empresa Inlustris Ltd. y fue lanzada en el año 2014.

Desde 2016 mantienen operaciones supervisadas de cerca por la Comisión Financiera Internacional. Esto agrega una capa de seguridad adicional, haciendo que el sitio sea fiable. La calidad del sitio a nivel de desarrollo y usabilidad es alta, comparada con otras plataformas similares.

¿Olymp Trade es un sitio confiable?

Como mencionamos anteriormente, Olymp Trade es un miembro certificado de Comisión Financiera Internacional. Esto implica que los fondos depositados para realizar operaciones dentro de los mercados financieros se encuentran bajo resguardo contra fraude, pudiendo tener garantía de reembolsos de hasta USD $20.000.

El volumen de operaciones de la plataforma supera los 38 millones de dólares mensuales, lo cual es una muestra de la confianza que miles de usuarios han depositado en el sitio. A pesar de que la industria del trading se ha visto rodeada de muchos malos entendidos y controversias, Olymp Trade ha sabido sostenerse, manteniendo la calidad de los servicios que provee.

Las personas que entienden los riesgos involucrados en las inversiones de riesgo, tienen la posibilidad de participar de los mercados financieros y conseguir ganancias interesantes basadas en el comercio y la especulación, utilizando al operador como intermediario. Te contamos algunas de las ventajas y desventajas de operar en este sitio:

Ventajas de Olymp Trade:

Bajos requisitos de inicio . Cualquier persona que posea conocimientos básicos relacionados con los mercados financieros puede registrar una cuenta en el sitio y comenzar a operar con herramientas profesionales, con la posibilidad de generar beneficios a corto, mediano y largo plazo.

Interfaz amigable. Se trata de un sitio simple de utilizar, intuitivo y muy amigable. Además, existe un panel de información desde donde se puede aprender sobre cada una de las herramientas disponibles a través de seminarios, artículos informativos y manuales con los cuales adquirir todos los conocimientos necesarios para crecer como trader.

Aplicación móvil. Todas las herramientas disponibles en la versión de escritorio se pueden utilizar desde la aplicación móvil, la cual se descarga gratis a través de las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. Esto es una gran ventaja puesto que permite movilidad, posibilitando realizar operaciones desde cualquier lugar.

Plataformas de Comercio Alternativas a Olymp Trade

¿Existen otras alternativas? La realidad es que el mercado financiero es amplio, por lo cual existen muchas plataformas de trading en las cuales se puede operar. Sin embargo, los usuarios han de tener mucho cuidado y recoger suficiente información sobre cada una de ellas antes de elegir invertir. En las siguientes líneas te contamos sobre tres alternativas de calidad certificada:

1. Binomo

La primera plataforma que se puede recomendar en Binomo. Se trata de un sitio de trading que pertenece a la empresa Tiburon Corporation Limited, cuyos servicios de intermediación en los mercados financieros se encuentran disponibles desde el año 2014, llegando a convertirse en uno de los sitios más destacados de su categoría.

Así como otros operadores de su estilo, el sitio funciona completamente a través de internet. Los gráficos y la información de los mercados financieros es actualizada en tiempo real y es accesible por el usuario en todo momento, permitiendo realizar operaciones desde una interfaz intuitiva y que se actualiza de forma constante.

Como ventaja, este sitio tiene potentes herramientas educativas por medio de las cuales los usuarios tendrán la capacidad de adquirir conocimientos de manera constante, aprendiendo sobre operaciones en el mercado financiero y las estrategias que se pueden aplicar en cada ocasión, todo lo cual tiene un valor añadido enorme.

2. IQ Option

Otra alternativa bastante popular es IQ Option. Esta plataforma se encuentra registrada, autorizada y regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), lo cual permite que los usuarios puedan tener confianza sobre los depósitos que realizan para operar dentro de los mercados financieros utilizando la intermediación de este bróker online.

Es considerada una de las más populares entre millones de traders de todo el mundo, principalmente por la calidad de las herramientas que ofrece. En líneas generales, se trata de una plataforma muy bien desarrollada, con amplia experiencia dentro de los mercados financieros y con características que la diferencian de sus competidores.

Funciona 100% basada en la web y permite operar en una amplia variedad de mercados financieros entre los que destacan los pares de divisas más importantes del planeta, acciones, índices, ETFs y materias primas. Además, posee una cuenta demo en la cual se puede practicar y adquirir experiencia sin asumir ninguna clase de riesgos.

3. Binary.com

Se trata de un sitio web de trading online que es operado por la empresa Binary Investments (Europe) Ltd. con licencia de operación concedida por la Malta Financial Services Authority. La empresa no es nueva, ya que inició su recorrido en los mercados financieros desde el año 1999 y desde entonces su crecimiento ha sido constante.

Como ocurre con todas las plataformas de trading similares, es el conocimiento y la experiencia del usuario la que marcará una diferencia en los resultados que se obtengan, ya que el trading se trata de inversiones de alto riesgo. En líneas generales, se trata de un intermediario de los mercados financieros que resulta seguro, confiable y con excelente reputación.

La plataforma destaca por la variedad de activos subyacentes en los cuales es posible invertir, la mayoría de ellos de gran volatilidad y que representan una jugosa fuente de beneficios en manos de los inversionistas más experimentados.