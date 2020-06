Nueva cepa de zika identificada en Brasil puede causar otra epidemia

Según el científico, se conocen dos cepas del virus zika: la asiática y la africana (que se subdivide en oriental y occidental) y el nuevo tipo encontrado en Brasil es de origen africano.

Por: EFE 06:50 PM / 24/06/2020

Una nueva cepa del virus del zika está en circulación en Brasil y puede causar otra epidemia en el país, informó este miércoles 24 de junio la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica de Latinoamérica.







Mediante el monitoreo de secuencias genéticas, científicos detectaron, por primera vez en el país, un tipo africano del zika, que habría circulado en Brasil en 2019.







El descubrimiento fue publicado a comienzos de junio en el periódico International Journal of Infectious Diseases.







La introducción de la nueva cepa en el país fue identificada por una herramienta de monitoreo genético desarrollada por investigadores del Centro de Integración de Datos Conocimiento para la Salud (Cidacs), de la Fiocruz con sede en Bahía.







En colaboración con el Instituto Gonçalo Moniz, la Facultad de Tecnología y Ciencias (FTC), la Universidad de Salvador (Unifacs) y la Escuela de Medicina y Salud Pública de Bahiana (EBMSP), los científicos de la Fiocruz analizaron 248 secuencias disponibles en bases de datos públicas desde 2015 y encontraron que la cepa circuló en Brasil en 2019 en dos estados geográficamente distantes: Río Grande do Sul (sur) y Río de Janeiro (sudeste).







"Tomamos estos datos y los analizamos, seleccionamos las secuencias de Brasil y mostramos la frecuencia de estos tipos virales año tras año. El principal hallazgo es que vemos una variación de subtipos y linajes a lo largo de los años, y en 2019 aparece, aunque sea pequeño, un linaje que hasta ese momento no se describía circulando en el país", explica Artur Queiroz, uno de los líderes del estudio.







Según el científico, se conocen dos cepas del virus zika: la asiática y la africana (que se subdivide en oriental y occidental) y el nuevo tipo encontrado en Brasil es de origen africano.







El estudio señala que por la distancia geográfica y la diferencia del que hospedó la cepa (una se encontró en un mosquito "primo" del Aedes aegypt, el Aedes albopictus, y la otra en una especie de mono), este tipo de zika ha estado circulando en el país durante algún tiempo.







Ello sugiere que la nueva cepa del zika puede tener potencial epidemia, ya que la mayoría de la población brasileña no tiene anticuerpos contra el nuevo tipo de virus.







Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, entre los principales arbovirus que circulan en Brasil, el zika es el que menos casos ha registrado este año (3.692), una tasa muy inferior a la del chikunguña (47.105) y a la del dengue (823.738), una situación que según la Fiocruz podría cambiar si una nueva cepa genética comienza a circular en la población.







Datos oficiales señalan que desde 2015 el virus del zika ha provocado el nacimiento de 3.534 bebés con microcefalia, la gran mayoría luego de que sus madres contrajeran el zika durante el embarazo.







El zika es uno de los virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, así como el dengue y la chikunguña, y Brasil enfrentó en los últimos años una grave epidemia de esta enfermedad, aunque el número de casos se desplomó en 2018.







Poco después de que comenzara la epidemia, los científicos establecieron una relación entre el aumento del número de nacimientos de niños con microcefalia en Brasil y el contagio de la enfermedad de sus madres durante el embarazo.







El Ministerio de Salud reconoció la relación entre microcefalia y el virus en noviembre de 2015, un año después del inicio de la epidemia, tras lo cual la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta mundial.