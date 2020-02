“No soy Bernie”: un “doble” del candidato Sanders lo aclara en su ropa

Jeff Jones, de 77 años, uno menos que el “demócrata-socialista”, es un guitarrista clásico retirado que vive en Los Ángeles.

Por: AFP 07:15 AM / 29/02/2020

El parecido es tremendo, pero no, no es Bernie Sanders... aunque eso no impide que muchos quieran una foto con él.

Jeff Jones, de 77 años, uno menos que el “demócrata-socialista”, es un guitarrista clásico retirado que vive en Los Ángeles y trabajó principalmente en bandas sonoras de películas. Pero desde hace unos cinco años comenzaron a confundirlo con el político que lidera la interna demócrata.

En el mercado o en la fila del banco es común que lo paren para preguntarle si es Sanders. En un viaje a Washington DC la gente no podía creer que no fuera el senador por Vermont.

“Soy seguidor de Bernie”, dijo a la AFP antes de un mitin de Sanders en una escuela secundaria en Santa Ana, unos 70 km al sur de Los Ángeles, la semana pasada. “Me gusta la dirección en la que quiere llevar las cosas”.

Fue por 2015 cuando la gente comenzó a comentarle sobre su parecido con Sanders, lo que dio la idea a sus dos hijas de diseñar una especie de “uniforme”: un suéter blanco con la inscripción “No soy Bernie” en letras azules y rojas, que para nada lo hace pasar desapercibido... más bien se hizo viral.

A Jones parece no molestarle. A cada pedido de foto, coloca su bolso negro de cuero en el piso, se alborota el cabello, se encoje de hombros y estira los brazos y posa con cara seria imitando a Sanders.

El senador se encuentra en un buen momento en su campaña. Después de ganar en New Hampshire y Nevada, quiere sorprender en Carolina del Sur el fin de semana y ganar California en el “supermartes” del 3 de marzo, que tiene el mayor número de delegados de cara a la convención de julio.

“Frágil atmósfera política”

Jons, que tiene cinco nietos, ve su parecido con Sanders como un "accidente de la naturaleza" y lo usa para bromear.

“He rechazado propuestas para hacer de Bernie, o sesiones de fotos y otras cosas. Tiene que beneficiar a Bernie o prefiero no estar involucrado”, dijo.

También evita aparecer mucho en eventos de campaña o políticos, temiendo que su presencia pueda dificultar labores de seguridad. Desde 2016 hasta ahora, cuenta, ha ido a unos cuatro o cinco mitines del socialista.

Recuerda, por ejemplo, cuando su hija menor, Robin, quiso llevarlo a Indianapolis, donde ella vive, para las primarias vestido de Bernie y ella de agente del servicio secreto.

“Iríamos a los distritos electorales a estrechar manos y decirle a todo el mundo que salvaríamos al mundo”, recordó. “Y aunque era una broma evidente, en esta frágil atmósfera política podía ser contraproducente y no quería añadir más preocupaciones a los responsables de la seguridad”.

Es por eso que tampoco piensa votar en persona sino por correo.

Sanders promete que si llega al poder impulsará, entre otras medidas, un servicio universal de salud que sus críticos consideran una idea de izquierda radical e imposible de lograr.

Jones tiene algunas dudas sobre la viabilidad de estos planes, pero dará su voto al veterano senador a quien aún no ha conocido en persona.

Si ocurre le tiene un regalo. Un suéter idéntico, pero con la inscripción: “No soy Jeff”.

“Me gustaría una foto de los dos con nuestros respectivos 'uniformes'”, expresó.