Nintendo está colocando consolas en los aeropuertos para que las esperas se hagan más cortas

Se trata de una acción temporal para que los viajeros puedan probar y jugar a Nintendo Switch y algunos de sus mejores exclusivos.

Por: Agencias 02:40 PM / 12/02/2020

Las esperas en los aeropuertos pueden ser tediosas, pero Nintendo ha encontrado una forma de hacer más llevaderas las esperas montando una especie de kioskos temporales con consolas Nintendo Switch para que los viajeros puedan jugar y probar sus títulos.

De momento está limitado a Estados Unidos en forma de pop-ups temporales en el Aeropuerto Internacional de Dulles en Washington D.C., Aeropuerto Internacional de Tacoma de Seattle y en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, del 13 de febrero al 29 de marzo, próximamente se abrirá una cuarta ubicación en el Love Field de Dallas durante los días de 13 de febrero al 26 de marzo, según reseñó el portal web Hipertextual.

Estos kioskos de juego, al más puro estilo de los clásicos recreativos incluyen consolas Switch con juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Super Mario Party y Tetris 99. La idea es que los suuarios puedan jugar libremente en estas instalaciones mientras esperan su vuelo.

Además, por solo jugar, los viajeros recibirán una envoltura de equipaje de Nintendo Switch gratis y un cupón de $10 de Target para compras de Nintendo de más de $75 dólares, y en estos kioskos se podrán comprar consolas, juegos y productos de Nintendo, apuntó el portal.

Como decimos de momento está limitado a aeropuertos selectos de Estados Unidos, pero es una buena forma de aligerar el tiempo de los viajeros y de paso vender alguna que otra consola.