Por: Carlos Matias 06:00 AM / 11/12/2020

¿Eres aficionado al manga? ¿Te has encontrado en la situación de buscar algún artículo relacionado con el manga y anime y no lo has podido encontrar? Pues alégrate, porque tus problemas de búsqueda ya están solucionados. Llega a España directamente desde Francia manga-kun, la tienda online de manga y anime, con base en Lille y bajo jurisdicción de los tribunales de justicia de París.

Nace manga-kun, tienda online de manga y anime, en España. Se trata de una tiende de comercios electrónico especializado en manga y anime, creada en la localidad francesa de Lille y que se ha extendido en un tiempo récord por casi doscientos países.

El origen de manga-kun surge de un grupo de aficionados y fans del anime y el manga, que han decidido convertir su pasión en una tienda en línea. La tienda online se distribuye gratuitamente en más de 190 países.

Tienda online de manga-kun para cubrir una necesidad

Todo comenzó cuando un grupo de aficionados al manga y anime se dieron cuenta de que habían buscado individualmente una tienda que vendiera el tipo de cosas que un Otaku quiere y necesita, especialmente artículos relacionados con el Anime & Manga.

El término Otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de persona con aficiones apasionadas al anime, manga o dorama.â El uso contemporáneo de este término se originó en un ensayo de 1983 por Akio Nakamori, en la revista Manga Burikko.

Los Otakus no pudieron encontrar lo que buscaban. Se unieron y decidieron abrir ellos mismos su propia tienda. “Una tienda online de Otaku para el Otaku”, según se definen a sí mismos. Precisamente por ello, tienen unas grandes expectativas de éxito. Los creadores de manga-kun esperan que esta tienda online guste al aficionado al manga y al anime tanto como a ellos mismos, que han disfrutado al construir este sitio.

El objetivo principal de la tienda manga-kun es crear una experiencia de compra donde se pueden encontrar fácilmente todos los productos de anime que un aficionado Otaku necesita, y estar satisfecho al cien por cien de por vida.

Tienda online manga-kun: ¿por qué elegirla como tienda online de referencia en el manga y anime?

Pues en primer lugar, porque es la más completa, casi única,y está hecha por aficionados y apasionados del manga, que han pensado en aficionados y apasionados del manga y anime.

En segundo lugar, porque el equipo impulsor de esta tienda online se apasiona por hacer que la experiencia de compra en línea sea fácil. El tiempo del cliente es importante para ellos y, por eso, hacen todo lo posible para que su experiencia de compra sea agradable, sin complicaciones y sin problemas.

Además, se comprometen a ofrecer los precios más bajos, así como frecuentes promociones y ventas de temporada.

Los promotores de manga-kun se comprometen a construir relaciones con los clientes y a hacer todo lo posible para asegurar su satisfacción.

Las últimas novedades del manga

En manga-kun se ofrecen las últimas novedades del manga; camisas, figuras, llaveros… En la boutique Hunter x Hunter hay 19 productos; seis figuras; doce porta-llaves (llaveros)…

En la boutique Haikyu hay cuatro productos, figuras, lámparas (diez modelos). También están la boutique “My Hero Academia”, con catorce productos diferentes, y la boutique Naruto, con ocho y un sinfín de productos m´ñas para los apasionados al manga.