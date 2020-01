Modelo envía fotos desnuda a cambio de donaciones para combatir los incendios de Australia

Kaylen Ward lleva recaudados más de 700.000 dólares. Y subiendo.

Por: Agencias 12:55 PM / 07/01/2020

Australia se está quemando y ella ha incendiado las redes con su propuesta. La influencer y modelo Kaylen Ward ofreció mandar una foto suya desnuda a todo el que envíe 10 dálares para combatir los incendios.

Eso sí, aunque su perfil de Twitter sigue activo, Instagram le cerró la cuenta, según ella misma ha contado: "Han cerrado mi cuenta de Instagram, mi familia no me reconoce, el chico que me gusta no me habla, pero que se j..., salvemos a los koalas".

Originaria de Los Ángeles, California, esta modelo norteamericana de 20 años se hace llamar en las redes "la filántropa desnuda".

Antes de su propuesta no era muy conocida, pero ahora se ha hecho muy popular. Su número de seguidores no hace más que aumentar, así como las donaciones, tantas, que ha tenido que contratar ayuda para gestionarlo.

El martes 6-E anunció que es tal la cantidad de peticiones que está recibiendo que se siente incapaz de responder a todas.

No es la única que se ha volcado para recaudar fondos que ayuden a combatir los incendios de Australia. Muchos famosos también se están volcando en las redes expresando su consternación con unos incendios que desde septiembre, han arrasado 5,8 millones de hectáreas, costado la vida a 24 personas, y afectado a 480 millones de animales, según el último recuento.

Nicole Kidman, por ejemplo, donó 500.000 dólares y Russel Crowe otros $ 200 mil.