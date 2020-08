Microsoft se despedirá del Internet Explorer en agosto de 2021

La empresa aclaró que el navegador no va a desaparecer por completo, pero su salida será gradualmente.

Por: Agencias 09:00 AM / 23/08/2020

El gigante informático estadounidense, Microsoft, informó que su navegador Internet Explorer 11 dejará de funcionar a partir del 17 de agosto de 2021, por lo que no será compatible con Office 365, Outlook, OneDrive, SharePoint, entre otros programas.

La compañía también reveló que el navegador dejará de funcionar con la plataforma Teams, a partir del 30 de noviembre del año en curso.

Microsoft aclaró que el navegador no va a desaparecer por completo y las empresas aún podrán acceder a sitios creados específicamente para el navegador, de acuerdo con el portal The Next Web.

Internet Explorer 11

La última versión de Internet Explorer apareció hace siete años, con la finalidad de ayudar a aquellos usuarios y compañías empresas que requerían del navegador para la compatibilidad de apps y webs.

En la actualidad, todavía es posible ver que muchas webs son compatibles con Internet Explorer, debido a su gran cuota de mercado.

Sin embargo, la compañía señaló que el nuevo Microsoft Edge tiene un “modo compatibilidad con Internet Explorer”. Gracias a ello Microsoft Edge permite abrir y ejecutar este tipo de webs únicamente compatibles con los estándares de Internet Explorer.

La propia Microsoft ha insistido en el pasado que se deje de usar Internet Explorer.

Más de 20 años de historia

El 17 de agosto de 2021 no es una fecha aleatoria para la firma cocreada por Bill Gates, dado que es el día siguiente de que se cumplan 26 años del aniversario de Explorer.

Este navegador llegó a los equipos de escritorio de la mano de Windows 95 en 1995 y se ha mantenido en lo más alto de la cuota de mercado durante años.