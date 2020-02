Microsoft lanzó nuevo Xbox One edición Michael Jordan

Este lunes 17 de febrero, la leyenda de los Chicago Bulls cumple 57 años de vida.

Por: Agencias 02:00 PM / 17/02/2020

La compañía de Xbox lanzó una consola especial conmemorativa al legendario basquetbolista Michael Jordan, Microsoft se asoció con la marca Nike para que este producto pueda ser obtenido por algunas personas amantes a los videojuegos.

La consola especial es Xbox One X y no todos podrán adquirirla, pues Microsoft invitó por medio de una publicación a un concurso para poder adquirir la consola.

En la imagen de Twitter se aprecia una consola en tonos rojos y negros con el logo característico de la firma en el centro de esta. Los controles del mismo tono también el logo de “Jumpman”, pero estas no son todas las sorpresas que prepara Xbox.

Además la alianza entre las marcas Microsoft y Jordan no solo lanzarán la consola, si no, que también estarían lanzando unos tenis especiales.

Los ganadores de la consola de la leyenda de la NBA también recibirán un par de tenis Air Jordan III Retro U, que saldrán al mercado durante el fin de semana del All Star Game 2020 que se disputará en United Center de Chicago.

En las redes sociales, los fanáticos de Jordan eligieron recordar sus mejores fotos, otros optaron por videos y varios fueron por las estadísticas.

Aquí algunos de sus números en la NBA:

-32.292 puntos

-5.633 asistencias

-6.672 rebotes

-15 temporadas en la NBA

-6 anillos de Campeonato

-5 MVP”s

-6 MVP”s Finales

-14 veces All Star

-3 MVP”s All Star

-2 Oros en Juegos Olímpicos

-Hall of Fame