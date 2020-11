Mejores descuentos de videojuegos en Cdkeybay

En el artículo de hoy os traemos los mejores descuentos que podéis encontrar, y no os hablamos de juegos que salieron hace años y que están rebajados únicamente por su antigüedad.

Por: Nota de Prensa 11:26 AM / 19/11/2020

Igual algunos todavía no habéis descubierto el magnífico mundo de comprar los juegos en formato de descarga digital. No os preocupéis, puesto que si no es el caso pronto os familiarizaréis con ellas dado que os permiten obtener juegos tanto para consolas como para PC a un precio increíble. A estos juegos que se compran en internet se les llama game keys o cd keys puesto que viene de su nombre en inglés. Es por eso que en el artículo de hoy os traemos los mejores descuentos que podéis encontrar, y no os hablamos de juegos que salieron hace años y que están rebajados únicamente por su antigüedad, que va, os traemos videojuegos de los más recientes, de hecho, todos han salido este mismo año menos uno de ellos y están ahora mismo con más del 50% de descuento. Así que sin más dilación vamos con ellos.

-Call of Duty: Black Ops Cold War (50%)

Empezamos con el que menor descuento presenta de toda la lista pero que aún así con la Call of Duty: Black Ops Cold War key se queda en tan solo 38,04€, nada mal para un juego recién salido como este. La gran franquicia del shooter nunca ha sido tan accesible así que si lleváis mucho tiempo sin probar la saga, o si sois unos veteranos de ella, esta es la mejor oportunidad para haceros con él. Tanto si queréis jugar contra vuestros amigos o contra otros jugadores del mundo que todavía no conozcáis, el multijugador de esta nueva entrega os proporcionará horas sin fin en las que disfrutaréis como nunca.

-Destiny 2: Beyond Light (66%)

Otro nuevo lanzamiento de apenas unos días pero en este caso la nueva expansión que podéis adquirir mediante la Destiny 2: Beyond Light con un 66% de descuento a 20€. El juego base se puede descargar de manera gratuita así que para todas aquellas personas que os hayáis cansado ya de no tener contenido nuevo, o para aquellos que probéis la versión gratuita y os quedéis con ganas de más no podéis perderos este nuevo contenido con nuevas misiones y bosses a los que derrotar mientras lucháis junto a vuestros amigos.



-Football Manager 2021 (58%)

Podéis conseguir la Football Manager 2021 key por tan solo 16,12€ gracias a su descuento del 58%. Este juego es tal vez algo más desconocido en cuanto al género de deportes se refiere puesto que más que jugar, en este videojuego deberás saber gestionar un club de fútbol con todo lo que ello conlleva, jugadores, entrenamiento, publicidad, posiciones en el campo y mucho más que te hará querer sacar lo mejor de lo que tengas en cada momento para así poder llevar a tu equipo al estrellato y sentirte como un auténtico manager o incluso presidente del club.







-FIFA 21 (65%)

Ahora sí, pasamos a un juego deportivo como tal del cual podéis obtener su FIFA 21 key por 29,54€, el mejor precio que encontraréis teniendo en cuenta que estamos hablando de un juego recién salido a la venta y siendo de una franquicia tan conocida. En este caso sí que nos encargaremos de llevar a cabo la acción en los partidos y no querrás parar de jugarlos puesto que esta vez los gráficos se han mejorado notablemente y además han implementado nuevas mecánicas que hacen que no te aburras a lo largo del partido y que estés siempre alerta. Además si quieres cambiar de modo de juego puedes acceder al modo carrera en el cual llevarás un pequeño equipo con el que tendrás que ganar partidos para hacerte tu lugar entre los mejores equipos del mundo.

-Red Dead Redemption 2 (77%)