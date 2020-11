Mauro Rosero el influencer Colombiano que propaga las buenas acciones en tiempos de Covid-19

En esta oportunidad ha empezado una campaña para ayudar a sus hermanos colombianos, así es, Mauro Rosero conmovido por la situación económica devastadora actual que ha dejado la pandemia del Covid-19 ,ahora recorre las calles de Colombia para brindar una mano amiga a quienes más lo necesitan.

Por: Nota de Prensa 01:51 PM / 13/11/2020

El humorista e influencer Colombiano Mauro Rosero conocido por un estilo de humor único y su gran contenido motivador, está dando de qué hablar en varios países de Latinoamérica y es que el afamado humorista no para de hacer contenido viral en las redes sociales.

Cuenta con más de ciento cincuenta mil seguidores en su cuenta de Instagram ha decidido utilizar su alcance para con sus acciones contagiar de bondad a otros y transmitir que cuando todos estamos unidos es posible salir adelante.

El humorista e influencer pretende que sus acciones poco a poco puedan sumar más voluntades, para de esta manera aportar en grande no solo a las personas que lo necesitan en su país, sino también a quienes necesiten una mano amiga en Latinoamérica, en sus redes Rosero no solo nos muestra cómo ayuda a las personas, sino también nos deja una reflexión en la que entendemos que el estar presente para quien nos necesite puede ser un cambio significativo en el mundo, ante esto Mauro Rosero afirma: “hoy más que nunca el mundo necesita de la bondad y hermandad de todos, la pandemia ha azotado fuertemente las emociones, el espíritu y la economía de las personas, sin embargo, esto tiene que motivarnos a seguir adelante juntos, a brindar nuestra mano amiga a quien podamos, a fortalecer con nuestras palabras, oraciones o nuestros bienes el espíritu de quienes sienten que ya no pueden más, si todos somos capaces de poner un grano de arena entonces juntos estaremos construyendo un castillo sólido en el que todos podremos ser resguardados y protegidos, esa es la finalidad de mis videos, contagiar de optimismo a los demás influencers y ciudadanos del mundo para que hagan el bien sin mirar a quien”, puntualizó.

Acciones significativas

Mauro Rosero lleva a cabo sus acciones bajo el lema: “sí a mí me va bien, a ti también” buscando de esta manera contagiar de una cultura ciudadana en la que cada día las personas hagan su parte en servir y ayudar a los demás.