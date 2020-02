Marko Stout un artista contemporáneo del momento

Ha logrado con mucho trabajo como con una fuerte dedicación ser reconocido en el mundo del arte, de la celebridad, como también en el área de la industria social, lo que para muchos es algo sumamente difícil, Stout lo consiguió de forma fácil pero persistente persiguiendo sus sueños.

Por: Nota de Prensa 07:13 AM / 20/02/2020

Gracias a su talento como a sus diversas habilidades Marko Stout es simple y llanamente un artista contemporáneo conocido a nivel mundial, pero sobre todo en Nueva York una hermosa como cautivadora ciudad de Estados unidos.

Cabe señalar que la singularidad de su trabajo comprende magníficamente técnicas mixtas, pintura, fotografía, vídeo, nuevos medios, esculturas, grabados, entre otros, pero lo mejor de todo y una de las cosas que más lo caracteriza es que cada uno de los trabajos que hace posee realmente una referencia cultural especial, como un significado que lo distingue a él como a su propio trabajo por completo, otra de las cosas que caracteriza muy bien a Marko Stout es que el se esfuerza mucho por la perfección, es decir, cada pieza u obra que el realiza la hace perfecta ante nuestros ojos, esto es algo que realmente podemos notar sobre todo en sus pinturas o esculturas de metal, en este caso él se hace mucho de materiales que son fuertes como llamativos, también de colores muy vibrantes, que puedan fácilmente captar nuestra atención.

Quizás ustedes no lo sabían pero fue un vecino del propio Marko Stout el que lo inspiró a adentrarse en el mundo del arte, hace años atrás Stout vivía en la bahía de San Francisco, en una casa flotante y cerca de él vivía un señor que era pintor capacitado por el instituto de Arte de Chicago, el mismo era además dueño de una gran galería, la cual fue suficiente inspiración para que el propio Marko Stout decidiera seguir una carrera en ese campo, e incluso las primeras piezas como obras de arte de Stout fueron vendidas en ella, dicha galería fue muy importante en la vida de Stout, ya que esta fue la que abrió las puertas a su futuro como comprometedor éxito.

Pero Marko Stout no solo es conocido por sus fantásticas obras de arte, sino también por no mantener un perfil bajo cuando se trata de su propia apariencia, la cual se trata de una apariencia sexy de rockstar, así que no cabe duda alguna que su estilo de creación vanguardista combina muy bien con sus atuendos negros, gafas de sol de aviador y sombreros de fieltro originales, lo cual lo hace destacar de forma inmediata en la sociedad de celebridades.

Si algún día viajas a Nueva York no te pierdas la oportunidad de conocer en personas las obras de este gran artista, creme te van a terminar enamorando de forma inmediata, pues cada una tiene un estilo propio que las hace simplemente originales en este campo, así que si en un futuro cercano llegas a viajar a Estados Unidos no lo dudes más y ve a visitar la ciudad de Nueva York para que así puedas conocer las obras Marko Stout.