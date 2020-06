Mantenga la rotación de empleados bajo control con el software de tiempo y asistencia en línea

Estas son las principales razones por las que el software de gestión de hoja de horas puede ayudar a reducir la rotación de empleados.

La retención de sus empleados de alto rendimiento es clave para la coherencia de las operaciones comerciales y para garantizar que no haya interrupciones o lagunas en el servicio al cliente. La rotación de empleados también aumenta los costos de capacitación y el tiempo que se pierde constantemente al tener que capacitar a nuevos empleados. El software de tiempo y asistencia en línea es una herramienta disponible para ayudar a las empresas a mantener bajo control la rotación de sus empleados.

Mejores relaciones entre los empleados y la dirección

A los empleados no les gusta ser microgestionados. Cuando sienten que un gerente está constantemente mirando por encima de su hombro, esto puede causar resentimiento y a menudo lleva al empleado a cambiar de trabajo. Al utilizar un software online time and attendance, esto establece las expectativas correctas sobre las horas programadas, las horas extras, los descansos y el tiempo libre. Las expectativas establecidas correctamente ayudan a crear confianza en la relación, y los empleados no sienten que están siendo vigilados constantemente.

El software de relojes de tiempo en línea también permite a los empleados demostrar a la dirección exactamente en qué tareas están trabajando. No más recopilación de informes o tratar de decirle a su gerente cómo pasaron el día. El software de hoja de horas en línea puede mostrar en el nivel de tareas detalladas exactamente qué trabajo ha completado el empleado, mostrando así sus logros a su gerente. Esto le da poder al empleado y lo hace sentir orgulloso del trabajo que ha realizado.

Más sentido de realización

Además de mostrar sus logros a la dirección, un sistema de tarjeta de tiempo en línea también permite a los propios empleados ver el trabajo que han realizado. En lugar de pasar simplemente 8 horas trabajando en un proyecto, un empleado puede ver cada tarea que ha completado a lo largo del día. Esto crea una gran sensación de logro en el empleado y lo prepara para enfrentar los desafíos del día siguiente.

Notificación instantánea de los cambios de las listas

Tanto si se crean horarios cada semana como cada dos semanas, los cambios se producirán después de que el horario se haya publicado. Alguien necesita salir un día que está programado para trabajar, o necesita trabajar durante la noche en lugar de la mañana. Con la programación manual, los empleados no se enteran de estos cambios hasta que llegan y ven el horario. Sin embargo, con el software de tiempo y asistencia en línea, cada empleado puede recibir notificaciones de los cambios con el clic de un botón.

Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente hoy en día, y su software puede enviar notificaciones instantáneas a todos los empleados cada vez que se realiza un cambio en el horario. Los empleados ya no pueden usar la excusa de no saber sobre los cambios de horario como una razón para no presentarse a trabajar. Es más probable que los empleados más informados permanezcan en su puesto durante más tiempo, ya que no sienten que se les sorprende constantemente cada vez que entran.

Tiempo libre para ser un mejor gerente

Una mejor gestión ciertamente ayuda a retener a los empleados, y el software de seguimiento del tiempo de los empleados en línea le permitirá disponer de tiempo adicional para convertirse en un mejor gestor. Al usar este software, el gerente ya no debe crear manualmente los horarios y dedicar tiempo a reconciliar las hojas de asistencia. Esto libera el tiempo del gerente para que se concentre en otros asuntos, como escuchar las preocupaciones de los empleados y hacer del lugar de trabajo un mejor ambiente. Al dedicar más tiempo a estos temas, el lugar de trabajo se vuelve más agradable y los empleados se quedan más tiempo y se esfuerzan más en el trabajo.

Mantener una baja rotación de empleados es clave para manejar los gastos y mantener alta la satisfacción de los clientes. Hay muchas maneras de gestionar la rotación de empleados, pero el software de tiempo y asistencia en línea es una solución rápida y fácil que puede mantener la rotación bajo control. ¡Considere la posibilidad de implementar esta solución hoy mismo!