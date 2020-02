Madrid exterminará a 12 mil cotorras argentinas

Las aves son consideradas en España una especie exótica invasora.

Por: Agencias 10:04 AM / 16/02/2020

El gobierno de Madrid dispuso de tres millones de euros para combatir las cotorras argentinas, consideradas en España una “especie exótica invasora”. El objetivo es reducir la especie de 12.000 ejemplares a 1.200 en los próximos dos años a partir de octubre. El costo y el método del plan fueron criticados por el partido de Gobierno, el Psoe.

Sobre la forma que se utilizará para sacrificar el 90% de los ejemplares, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, no brindó detalles, pero sostuvo que se hará "de acuerdo a la ley de protección animal".

De acuerdo a medios locales, la reducción se llevará a cabo mediante labores de captura, el control de sus puestas de huevos, así como otras acciones como la retirada de restos, control biológico y veterinario y gestión de individuos capturados.

El ayuntamiento madrileño ya había adelantado en octubre del año pasado la idea de llevar el plan a cabo. En un comunicado explicó que las cotorras compiten "por el alimento con otras especies", tienen una "actividad depredadora" y dañan "tallos y brotes tiernos de la vegetación que emplean para hacer sus nidos".

Además, indicó que solo los nidos de las cotorras argentinas representan un peligro para los vecinos ya que son construidos en lo alto de los árboles y pueden alcanzar los 200 kilos: “En caso de que caigan representan un riesgo para los ciudadanos”, apuntaron.

Importadas como mascotas desde hace décadas, algunas de estas aves fueron soltadas y proliferaron en los parques de la capital española. Su número aumentó 33% desde 2016, pasando de 9000 a 12.000, según un estudio de la Sociedad Española de Ornitología, citado por la alcaldía.

El plan recibió algunas críticas. El Grupo Municipal Socialista considera "disparatado" el coste de 260 euros por cada sacrificio de cotorras argentinas. Pero además criticó que sea una empresa la que termine por decidir el método de reducción.

"No se puede dejar un tema tan serio como éste a la declaración de una empresa a la que no se le va a poder controlar in situ. El Ayuntamiento es quien debe fijar los criterios", reclamó.