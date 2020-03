Los mejores mods de WhatsApp para aprovechar al máximo la app de mensajería

WhastApp no solo sirve para hablar, sirve para compartir fotos, publicar historias breves, hacer videollamadas e incluso mandar simpáticos emoticonos.

Por: Juan Antonio Fonseca Serrano 01:00 AM / 23/03/2020

WhatsApp se ha convertido en la app de mensajería gratuita por excelencia. No importa la persona o el teléfono, todo el mundo cuenta con esta aplicación instalada por las comodidades y facilidades que ofrece a la hora de comunicarse con cualquiera. Mensajes que se envían al momento y que, además, no tienen coste alguno. Su único requisito es que haya habilitada una conexión a internet tanto en el emisor como en el receptor.

Sin embargo, esta app va mucho más allá. No solo sirve para hablar, sirve para compartir fotos, publicar historias breves, hacer videollamadas e incluso mandar simpáticos emoticonos. De hecho, puede hacer todavía más si, en su lugar, se descargan variantes conocidas como mods de WhatsApp. Entrar ahí es entrar en un terreno con cientos de propuestas diferentes, de las que hemos recogido las mejores por sus ventajas y facilidades.

Los 4 mejores mods de WhatsApp

Como su nombre indica, los mods son versiones modificadas de la app whatsapp que ofrecen otras funciones y herramientas diferentes a la aplicación base. Se pueden usar para comunicarse con otros usuarios de la aplicación normal, aunque sus funciones extra solo son compatibles con aquellos que también cuenten con estas versiones especiales. Su potencial es inmenso, de hecho, los hay que son infinitamente mejores que el programa estándar.

Para que no te pierdas buscando opciones, aquí hemos recopilado los 4 mejores mods de WhatsApp que hay actualmente. Soluciones alternativas que harán que no quieras volver a la app tradicional por todo lo que ofrecen. Te lo advertimos antes de seguir, una vez las pruebas, sus herramientas avanzadas hacen que no quieras volver.

YO WhatsApp

YO WhatsApp, versión también conocida como YoWA, destaca por ofrecer una gran cantidad de opciones de personalización dentro de whatsapp. Aumenta los límites de envío de archivos de vídeo hasta los 700 MB, ideal para mandar vídeos más largos o de mayor calidad que captures con tu teléfono, permite sumar nuevas características a los grupos de chats, ofrece toneladas de nuevos emojis y temas y hasta deja cambiar el aspecto del icono de la app.

Además de todo eso, deja ver desde la pantalla principal los contactos en línea y los que no están conectados, como también el último estado que han publicado. De esta forma, te muestra la información más interesante nada más abrir la aplicación, sin tener que cambiar entre menús como en la original.

WhatsApp Plus

Uno de los mods más populares de WhatsApp que hay en activo actualmente. WhatsApp Plus se centra en ofrecer más y más mejoras constantemente a la app tradicional, de hecho, se actualiza cada poco tiempo para mejorar tanto en rendimiento como en opciones para el usuario. Para empezar, una de sus grandes premisas es que te permite ocultar tu estado para que nadie pueda saber cuándo te conectas.

Además de eso, ofrece muchas más opciones de privacidad para que nadie rastree tu actividad ni te controle, asimismo, permite compartir archivos de mayor tamaño, aunque por debajo de YoWA, tiene un sistema antiban para que no puedan bloquearte en chats y, junto a todo eso, ofrece un abanico de emojis realmente inmenso y variado.

GBWhatsApp

Probablemente, el mod de WhatsApp más popular que hay actualmente. Muchos de los MODS que hay en activo se basan en este para ofrecer todo lo que ofrecen, de ahí que sea tan conocido y reputado para todos los que buscan mejores fórmulas para la app de mensajería.

Con GBWhatsApp, tienes la posibilidad de instalar cientos de temas diferentes para personalizar la aplicación. Además, también permite ampliar el máximo de personas para hacer difusiones, pudiendo sumar hasta 600 contactos a la vez. Junto a todo esto, ofrece la posibilidad de ocultar los tics a los demás usuarios, una función antibaneo y un aumento en el tamaño de los documentos e imágenes a compartir.

WA Tweaks

Una de las grandes bondades de WA Tweaks es que es un mod que ocupa muy poco espacio. De hecho, lo que más le hace destacar es que desbloquea todas esas funciones ocultas que solo están disponibles en las versiones beta de WhatsApp.

Revela siempre las nuevas herramientas de la aplicación original antes de que se implementen, no necesita tener contactos registrados para enviarles mensajes y, además, desbloquea los límites de 30 segundos en los vídeos para estados.

Estos son los 4 mejores mods que hay en activo para WhatsApp, aunque existen otras muchas opciones que también son bastante destacables. Hemos recogido lo mejor de lo mejor del panorama actual, con las herramientas y funciones más interesantes para que puedas ver todo lo que esta app de mensajería te puede ofrecer en cuanto a chats, contenidos compartidos y personalización.

Una muy buena forma de desbloquear todo el potencial de una app realmente conocida, pero a la vez, también bastante desconocida.