Los mejores jugadores jóvenes venezolanos que ha dejado este 2020

Pese a la escasa actividad a causa de la pandemia del nuevo coronavirus, varios legionarios vinotinto se destacaron.

Por: Nota de Prensa 02:16 PM / 01/12/2020

Venezuela se ha caracterizado en el último tiempo por la constante aparición de nuevas figuras jóvenes. No por algo su selección Sub 20 alcanzó el subcampeonato mundial en 2017. Y en este 2020, pese a la poca actividad debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no han dejado de brillar algunas de las nuevas promesas del fútbol vinotinto, muchas de ellas determinantes en sus equipos.

Si hablamos de Yeferson Soteldo nos estamos refiriendo a un futbolista ya consolidado. A sus 23 años porta con éxito la camiseta 10 del Santos, que en su momento le perteneciera a Pelé. Su ficha, tasada en 30 millones de euros, es vista con interés por clubes como Inter de Milán, Torino y Atlético Mineiro.

Rafael Dudamel , quien lo tuvo como su organizador en la Selección de Venezuela Sub 20, nunca ha tenido reparos en elogiar: “Soteldo es un jugador que brilla pese a las exigencias a su alrededor. Tiene el talento necesario para brillar y solo requiere de esfuerzo para conseguirlo. Creo que todavía está bastante lejos de su mejor versión”.

A sus 20 años, Jan Hurtado se ha dado el gusto de jugar en un grande de la talla de Boca Juniors. Y si bien en este momento ha sido cedido al Red Bull Bragantino de Brasil, no ha salido del radar de grandes equipos europeos como la Juventus, que en algún momento ya deslizó una propuesta cercana a los siete millones de euros por su fichaje.

Wuilker Fariñez es considerado como el portero con mayor proyección en Sudamérica. Hace poco dio el salto al Lens de la Ligue 1 francesa tras sus buenas actuaciones con Millonarios. Fue considerado el futbolista mejor cotizado de la liga colombiana con 4.5 millones de euros y clubes como Barcelona, Benfica y Atlas de México se interesaron por incorporarlo a sus filas.

El defensor Williams Velásquez -actualmente en el Portland Timbers 2- pertenece a sus 23 años al Watford de Inglaterra. Se espera que en el corto tiempo logre consolidarse para beneficio de su nuevo club y la selección de Venezuela.

Pero no solo están en este listado jugadores de cierto recorrido por la selección mayor de Venezuela, sino también algunos en franco despegue. Tal es el caso del defensor de 20 años Christian Makoun, quien ha tenido un paso por el equipo ‘B’ de la Juventus y actualmente pertenece al Inter Miami CF. De igual forma Alejandro Marqués, quien actualmente sigue en la ‘Vieja Señora’, adonde fue traspasado nada menos que desde el Barcelona, que en enero de este año pagó 8.2 millones de euros por este ofensivo de 20 años.

También hay que considerar a Samuel Sosa, volante de 20 años del Alcorcón de España. Nació futbolísticamente en el Deportivo Táchira y desde ahí dio el salto al argentino Talleres de Córdoba. Sus buenas actuaciones lo han llevado al fútbol español, donde actualmente lucha por un puesto como titular en su equipo de la Segunda División ibérica. Desde Venezuela confían en que sea otra de las piezas de recambio que requerirá su selección para las Eliminatorias Qatar 2022.