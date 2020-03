Los mejores gadgets para coches 2020

Desde manos libres y localizadores GPS hasta cargadores USB.

Por: Israel Guerra 05:00 AM / 27/03/2020

Los ciudadanos no necesitan gastarse un dineral en un vehículo último modelo. En el mercado existe una amplia variedad de prácticos accesorios tecnológicos para mejorar la experiencia de la conducción, aumentar la seguridad y la comodidad de sus ocupantes

Tal vez muchos coches no cuenten con todos esos extras que se suelen ver en lo anuncios de televisión y que tanto llaman la atención a los conductores. Puede que estos vehículos parezcan simples, incluso obsoletos a nivel tecnológico, pero esto no tiene por qué quedarse así. Hay muchos gadgets en la actualidad que se compran y conseguir dar el toque moderno que le falta al vehículo particular para hacerlo más útil y atractivo. Además, la instalación de muchos de estos dispositivos facilitarán la conducción, aumentará los niveles de seguridad y la comodidad de sus ocupantes y la del conductor.

Manos libres

Los manos libres son un dispositivo para el coche muy necesarios en la actualidad. Un aparato imprescindible en una sociedad en la que todos necesitan estar siempre conectados siempre, incluso durante los desplazamientos, por muy cortos que estos sean.

Para esas llamadas urgentes que no pueden esperar, o conversaciones que no se tienen que interrumpir, estos gadgets permiten poder atenderlas y mantener una conducción segura, además de evitar multas por usar el móvil con las manos.

En el mercado se localizan una gran cantidad de manos libres para el coche, en www.elcoche.net/mejores-manos-libres-para-coche/, se pueden ver todas sus características para elegir el que cubre con cada una de las necesidades del usuario. Con ellos, no se tiene por qué dejar de trabajar, estar conectado con la oficina, con la pareja, familiares y amigos, ya sea cuando se está de camino al destino o parado en medio de un atasco. Imprescindible para los trabajadores que pasa una gran cantidad de horas al volante y deben mantener el contacto con la central.

En el plano familiar y personal, también resulta muy útil, pues hay llamadas que deben ser contestadas sin que la seguridad se vea comprometida. Por otro lado, con estos aparatos se evita el riego de ser multados, que, como se sabe es bastante elevado. Y es que, las cantidades de dinero no son pequeñas, elementos que sumados a las pérdidas de puntos y, en el peor de los casos, si no se cuenta con muchos, a la retirada del carnet, resultan un perjuicio notable.

Dashcam

¿En cuántas ocasiones los implicados en un accidente de coche no se ponen de acuerdo sobre quién tuvo la culpa? Para solucionar este problema legal es muy útil contar con este gadget, las dashcam. Son unas cámaras que se encienden y apagan automáticamente con el motor del coche. Con estos aparatos se consigue una evidencia física, clara y concreta, las imágenes grabadas, para defender que no se tuvo la culpa en caso de accidente o siniestro.

Sistema de control de presión de neumáticos

Porque la seguridad es lo primero, y la presión en las ruedas es fundamental para mantenerla, el sistema de control de presión de neumáticosse garantiza que siempre están en la presión adecuada. Hay que tener en cuenta que son precisamente las ruedas los elementos más importantes involucrados en la seguridad en la conducción, por lo que es importante no solo tenerlos en buen estado de mantenimiento sino sobre todo con la presión adecuada. Además, aumenta la vida útil del neumático y se ahorra combustible.

Sistema de aparcamiento

Aquellas personas a las que les cuesta aparcar el coche, encuentran en este dispositivo la solución ideal. Se trata de un sistema de aparcamiento que dispone de sensores ultrasónicos y un altavoz para avisar de cuando el vehículo se aproxima a un objeto, coche o pared. La instalación se lleva a cabo rápidamente y sin complicaciones, por lo que ya no hay excusas para seguir montándose en las aceras o parar cuando se toca algo.

Rastreador GPS

Hay multitud de situaciones en las que se pueden ver los propietarios de un vehículo y en las que les resulta tremendamente útil contar con un rastreador GPS. Por poner solo algunos ejemplos, en caso de robo del vehículo, cuando uno no se acuerda de dónde ha aparcado o cuando interesa saber dónde están los hijos cuando estos han cogido el vehículo familiar.

En cualquiera de estas situaciones, contar con este gadget despeja la incógnita y resulta ser de gran ayuda para ubicarlo rápidamente, tan solo hay que adquirir el dispositivo y vincularlo al móvil para tener en todo momento localizado el coche.

Localizador GPS de radares

Al volante hay que respetar siempre las normas de seguridad y optar por una conducción segura, pero hay veces en que uno se despista y se pisa el pedal del acelerador más de lo debido. Como consecuencia, luego aparecen multas que llegan a casa sin saber en qué momento se produjeron. Si se pertenece al grupo de personas al que le ha ocurrido esto, basta con adquirir un detector de radares para el coche para ponerle fin a esta situación y ahorrar en multas, por lo que la inversión estará más que amortizada.

Cargador USB para Coche

Un smartphone es sumamente útil para muchas funcionalidades en el día a día, incluso en la conducción puede ser utilizado como GPS. El problema viene cuando se queda sin batería, ya que este tipo de aplicaciones suelen consumirla rápidamente. La buena noticia es que lo único que se necesita es adquirir un cargador USB para coche, el cual se instala con suma facilidad, directamente en el mechero del salpicadero.