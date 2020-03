Los hospitales de televisión donan sus equipos a centros médicos por Covid-19

Series como Grey's Anatomy, The Good Doctor, entre otras, han donado sus batas y guantes a varios hospitales que comienzan a tener escasez.

Por: EFE 02:10 PM / 20/03/2020

La crisis sanitaria por el coronavirus ha obligado a suspender los rodajes de varias series de televisión que transcurren en hospitales, como "Grey's Anatomy" o "The Good Doctor", que han decidido donar los materiales sanitarios que utilizan sus intérpretes a centros médicos reales.



Por ejemplo, el equipo de la conocida "Grey's Anatomy" ha donado sus batas y guantes a varios hospitales de California, que comienzan a tener escasez de equipamiento para abordar los nuevos casos de infectados por COVID-19.



También los productores de "Station 19", cuya grabación está suspendida, entregaron 300 mascarillas del tipo N95 a equipos de bomberos y emergencias, ya que están prácticamente agotadas en el mercado por el aumento de sus compras, que ha reducido las provisiones de los profesionales que necesitan estos accesorios en su día a día.



El departamento de bomberos de la localidad de Ontario (California, EE.UU.) agradeció la donación de las mascarillas en sus redes sociales.



Asimismo, los productores de otra ficción de temática sanitaria, "The Resident", vaciaron los vestuarios de sus estudios para donar el material a los centros hospitalarios de Atlanta (Georgia, EE.UU.), donde se rueda la serie.



"Es terrible pensar que nuestros médicos y enfermeros no tienen la protección adecuada en los hospitales y que atienden a estos pacientes que son altamente contagiosos sin protección", aseguró la productora de la serie, Amy Holden Jones, al diario The Hollywood Reporter.



Jones y su compañero David Hartley se encargaron de entregar los materiales.



"En cuanto recibió el mensaje sobre las necesidades de equipo, Hartley fue al estudio, abrió los armarios, revisó y recolectó todos los materiales", explicó la productora sobre una donación que incluyó guantes, batas, máscaras, gorras, cubiertas de zapatos y material de laboratorio.



Otra ficción, "New Amsterdam", también entregó sus materiales al Departamento de Salud de Nueva York y el Hospital Bellevue, donde se rueda la serie.



Por su parte "The Good Doctor", que se filma en Vancouver (Canadá), entregará sus equipos a las autoridades locales.