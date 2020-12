Los casinos online crecen en un 2020 con todo en contra

Hay sectores que han logrado crecer más que nunca a pesar de todas las complicaciones.

Por: Juan Antonio Fonseca Serrano 06:59 AM / 31/12/2020

Todo el mundo tiene claro que el 2020 ha sido un año de dificultades. La pandemia y todo lo que ha venido con ella han cambiado todo lo que nos rodea e incluso a nosotros mismos. Pero, por encima de todo, han complicado la situación tanto a familias como a negocios. Desde luego, han sido unos meses en los que el miedo, la salud y la incertidumbre han estado demasiado presentes.

No obstante, hay sectores que han logrado crecer más que nunca a pesar de todas las complicaciones. Uno de los más representativos ha sido el del casino online. Las plataformas de juego en línea han crecido muchísimo, y eso que no las han tenido todas consigo. El contexto de sus usuarios sí ha sido más propicio, pero algunos países han ido totalmente en su contra.

Los casinos online salen beneficiados de este turbulento 2020

Varios territorios del globo han endurecido sus medidas a la hora de controlar la visibilidad de este tipo de plataformas. Las casas de apuestas y juegos de azar han tenido que reducir su presencia en determinados horarios en varios países de Europa por cambios en las leyes. Un cambio que bien podría haber llevado a grandes pérdidas, pero que ha sido todo lo contrario.

De hecho, incluso el deporte ha jugado en su contra. A raíz de la pandemia, muchas competiciones se han tenido que cancelar. El deporte rey, el fútbol, tuvo que aplazar numerosos partidos y los jugadores no pudieron hacer las apuestas a las que acostumbraban. Algo curioso porque, de cara a los portales de apuestas y juegos por internet, esto pudo suponer pérdidas solo al principio.

¿Por qué? Porque, con el tiempo, los usuarios volvían a acudir a su casino online de confianza para apostar, pero esta vez en otros deportes o competiciones menos conocidas. Vivir la emoción de las apuestas es toda una experiencia, y más cuando uno se lanza a un terreno menos conocido. Muchos jugadores han querido vivir esta sensación este año, y eso ha servido para que las casas puedan seguir aumentando sus beneficios y expandiéndose tanto o incluso más que antes.

Porque, por encima de todo, los usuarios han tenido mucho más tiempo libre que de costumbre. Los confinamientos han dado pie a muchas horas en casa, a muchos momentos que pasar frente al ordenador o frente al teléfono. ¿Qué ha supuesto eso? Una mayor disponibilidad a la hora de hacer algunas tiradas en slots, de echar una partida de póker online o incluso de apostar a un partido de tenis. Las facilidades estaban ahí, y ahora con muchas más horas que poder invertir en esto.

Juego gratuito, el otro aliciente

Sin duda, una de las propuestas de los casinos online que más ha podido atraer a los usuarios, incluso a aquellos que nunca habían experimentado con este terreno, son los juegos gratuitos. A través de estos, es posible probar cualquiera de las propuestas de un casino sin tener que pagar ni un solo céntimo. Todo el catálogo lúdico se abre ante el jugador sin que este ponga en riesgo su dinero.

Es la forma más segura de jugar, y también la más constructiva. Muchos que tienen ya cierta experiencia recurren a esto para aprender el funcionamiento de nuevos juegos y trazar estrategias con las que intentar generar más ingresos. Es otro enfoque diferente, aunque el más frecuente es el del juego por mero placer. Los usuarios pueden disfrutar de tantas partidas como deseen con el único fin de divertirse, porque no van a tener límite alguno. Tampoco van a tener riesgo alguno.

Cabe decir que en los juegos gratis sí se hacen apuestas con saldo. No obstante, este dinero es ficticio. Esto implica que no hay ninguna pérdida real, pero tampoco ganancias reales. No se puede premiar a un jugador por no correr algo de riesgo con dinero real. Pero también hay que decir que resulta obvio. A fin de cuentas, los casinos de internet, al igual que las casas de apuestas deportivas, son negocios que necesitan ingresos para seguir adelante.

Este ha sido uno de los grandes alicientes que han tenido estas plataformas en 2020. Con el aburrimiento y el tiempo libre, junto con las nuevas apps de casinos online, los usuarios han descubierto que pueden jugar en casinos sin miedo a gastar nada. El dinero duele a todo el mundo, y más cuando hay apuestas de por medio. Afortunadamente, las opciones de slots gratuitas, sin ir más lejos, han conseguido derribar muchos muros de prejuicios en favor de estos negocios.

El crecimiento de las promociones online

Si hay algo que funciona a la hora de captar clientes, además de ofrecer parte del servicio de forma gratuita, es con promociones. De esto saben mucho los casinos más profesionales del sector, y es que no hay ni uno que no tenga al menos un bono de bienvenida. Su funcionamiento es simple: ofrecen un extra de dinero a los usuarios cuando hacen su primer depósito. Algo que, en cierto modo, les permite ganar más sin tener que arriesgar más.

Por supuesto, son bonos sujetos a condiciones, pero ver un mensaje diciendo que se ofrece dinero de forma gratuita es algo que atrae mucho más. Aunque la fórmula sube de nivel cuando hablamos de bonos gratis sin registro. Ahí es donde está el auténtico potencial de los casinos online. Pocos lo hacen, pero es algo difícil de resistir. Dan a los jugadores saldo gratis por el mero hecho de registrarse.

¿Una propuesta que supone pérdidas para el negocio? En absoluto, porque sirve para atraer. El jugador ya registrado es más propenso a volver y a fidelizarse, sobre todo si logra ganar alguna partida. Eso es algo que saben muy bien en estas plataformas, sobre todo porque ha sido una de las principales maneras que han tenido de crecer en este 2020 tan limitado.

Sea como fuere, el resultado es uno que ha quedado más que claro. Estas plataformas de juegos de azar en línea han conseguido el crecimiento en un año muy difícil.