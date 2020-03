Lo que debes saber a la hora de comprar una laptop

A continuacion encontrarás unos consejos que son muy útiles antes de comprar una laptop. Seguido de eso podrás elegir el portátil que más se adapte a tus necesidades.

Por: Nota de Prensa 08:17 AM / 26/03/2020

Comprar una laptop que se adapte a nuestras necesidades no es una tarea muy sencilla, y más en estos tiempos difíciles. Pero, aunque sea difícil, no es para nada imposible, solo nos tocaría seguir algunos parámetros que nos facilitarán esta tarea y no morir en el intento de comprarnos una laptop.

Con experiencia propia te brindaré unos consejos que son muy útiles antes de comprar una laptop. Seguido de eso podrás elegir el portátil que más se adapte a tus necesidades.

Aspectos a tomar en cuenta

En este post no encontrarás los mejores portátiles del mercado, ya que en Venezuela algunos de esos modelos no están disponibles. Si quieres ver una lista completa de los mejores portátiles calidad-precio puedes pulsar aquí.

Presupuesto.

¿Cuánto quieres pagar por una laptop? Si te pones un rango de precio, las cosas se tornan un poco más fáciles para ti. Un presupuesto puede ayudarte a filtrar entre un sinfín de modelos de laptops. Un presupuesto ideal para comprar una buena laptop partiría de unos 300$.

Identificar necesidades.

No hay necesidad de pagar 900$ por una laptop que solo usaremos para navegar por internet o redactar documentos, puedes conseguir una muy buena laptop para esas necesidades por unos 300$. Lo que te quiero decir con esto, es que necesitas saber para qué necesitas la laptop, ya sea para la universidad, el trabajo, para viajes. Y que tanta demanda de software y hardware tienen esas actividades.

Sistema Operativo.

El sistema operativo es un punto importante, la mayoría de laptops operan bajo Windows, aunque hay más sistemas operativos en el mercado, por ejemplo, MacOS que opera exclusivamente en las Macbooks de Apple y ChromeOS, un sistema operativo de Google que opera en portátiles de prestaciones bajas ofreciendo un rendimiento muy bueno.

Procesador y memoria RAM.

Dos apartados elementales. Cuando hablamos de ellos queremos que sean lo mejor, pero eso aumenta su precio, así que para comprar una buena laptop tenemos que elegir una buena cantidad de memoria RAM y un buen procesador. Para elegir una combinación perfecta para estos dos apartados, hay que hacer énfasis en el uso que queramos darle.

Si queremos una laptop para edición de video, para jugar o alguna otra actividad que demande rendimiento, lo mejor es apostar por un procesador de gama alta con una cantidad mínima de 8GB de RAM.

Si el caso es contrario y solo la queremos para redactar documentos o navegar en la web, puedes adquirir un modelo con un procesador de gama baja/media con una cantidad decente de memoria RAM, unos 4GB de RAM serían perfectos.

Pantalla y tamaño.

Estos apartados hay que tomarlos en cuenta. Si eres una persona que desea un portátil para disfrutar de contenido multimedia, apuesta por una pantalla de 15 pulgadas en adelante. Estas tendrán una resolución buena y no te dejarán insatisfecho.

En cambio, si eres una persona que quiere una laptop para llevarla consigo a todas partes, apuesta por una pantalla de 13 pulgadas. Estas laptops suelen ser compactas y ligeras. No suelen tener una gran resolución de pantalla, pero es buena para trabajar durante largos periodos.

Ligereza y autonomía.

Dos aspectos muy importantes, que no hay que pasar por alto. Si el portátil que queremos comprar deseamos llevarlo a la universidad, al trabajo o viajes, habrá que apostar por un dispositivo ligero y con una buena autonomía. A nadie le gustaría viajar o cargar consigo un portátil pesado y que no le dure nada la batería.

¿Que puedes encontrar con tu presupuesto?

Para culminar el tema, te daré ejemplos de lo que puedes conseguir sea cual sea el rango de tu presupuesto.

150-250$. La mayoría de portátiles que conseguirás en este rango de precio vienen con el sistema operativo ChromeOS, por lo que serán portátiles básicos dedicados a navegar por internet o tareas sencillas. Aunque también podrás conseguir portátiles de 250$ con Windows y prestaciones más que decentes.

300-600$. Desde este rango se empiezan a conseguir portátiles con mejores apartados, por ejemplo, por menos de 600$ ya podremos encontrar laptops con 4 u 8GB de RAM, procesadores I3 o I5, unidades de almacenamiento SSD de más capacidad y más apartados mejorados.

600-900$. Partiendo desde los 600$, veremos portátiles más premium, con materiales elegantes y pantallas de alta resolución. No solo eso, también tendremos especificaciones mejoradas y unidades de almacenamiento SSD mucho más amplias.